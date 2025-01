Yeni sezonda kaç dizi final yaptı?

2024-2025’i de içine alan yeni yayın dönemi, Eylül ayında başlamıştı. O zamandan bu yana birçok yapım, reyting canavarına yenik düştü. Peki, bu süreçte kaç dizi ekrana veda etti?

Artan maliyetlerle birlikte reklam gelirleri düşen ve reytinglerde beklentinin uzağında kalan tam 13 dizi, final yaptı. Geçen sezondan devam eden 5 dizi vardı; ‘Taş, Kâğıt Makas’ (Kanal D), ‘Kirli Sepeti’ (NOW TV), ‘Kara Ağaç Destanı’ (TRT 1), ‘Yalan’ (Kanal D) ve ‘Yabani’ (NOW TV)… RTÜK’ten yayın durdurma cezası alan ‘Yabani’nin finali yeni yıla sarktı. 8 yeni diziden ‘Güzel Aşklar Diyarı’ (Kanal D), ‘Kör Nokta’ (atv), ‘Karadut’ (atv), ‘Gizli Bahçe’ (NOW TV), ‘Kalpazan’ (Show TV), ‘Kötü Kan’ (NOW TV), ‘Aşk Evlilik Boşanma’ (NOW TV) ve ‘Holding’ (atv) ise, sezona büyük umutlarla başlasa da bir türlü başarıyı yakalayamadı.

Zaman zaman bu köşede yukarıda adı geçen dizilerle ilgili yazılar yazdım. Kimisinin hikâyesi değişti kimisinin oyuncu kadrosu kimisinin de günü… Ne yazık ki, bu da çare olmadı. Sosyal medyada çok konuşulmak iyi ama ‘Bu reyting olarak dönecek’ diye bir kural yok.

‘Revü Şov’ oyunu, perde açıyor

Aldığı Commedia dell'Arte eğitiminin ardından sahneye taşıdığı tiyatro oyunlarıyla komediye yeni bir bakış açısı kazandıran Atlas Karan Tumluer, kendine özgü metin ve sahneleme teknikleriyle sanatseverlere ilgi çekici projeler sunmaya devam ediyor.

Daha önce sahnelenen ‘Alice Harikaları Olmayan Diyarda’, ‘Çok Hücreli Bölünen’ ve ‘Kozalar’ oyunlarıyla beğeni toplayan oyuncu, şimdi de yeni oyunu ‘Revü Şov’u izleyiciyle buluşturuyor. Tumluer’in hem yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği oyun, 22 Ocak’ta İstanbul Kadıköy’deki Koma Sahnesi’nde perde açacak.

Başrolünü Büşra Devrim Cevher’in üstlendiği, metin danışmanlığını Sündüz Haşar’ın yaptığı oyun, 23 Ocak’ta da yine aynı yerde tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. Oyun, ‘body shaming’ (beden ile aşağılama) konusuna dikkat çekiyor.

Gökhan Türkmen’in ‘Yan Sen’i

Gökhan Türkmen, kariyerinin başlangıç şarkılarından birisi olan ‘Yan Sen’i yeniden yorumlayarak GTR Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri Serkan Söylemez’e, müziği Gökhan Türkmen’e ait şarkının düzenlemesi Serkan Ölçer imzası taşıyor. Ritim enstrümanlarının Foley tadında kullanıldığı bu versiyon, perdesiz gitarın da eşliğiyle yine aynı hassasiyette tüm duygulara hitap ediyor.

Duygusal bir şarkı olan ‘Yan Sen’, hoş bir cover çalışması olmuş. Dinleyeni bol olsun.