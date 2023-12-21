Yeni varyant aşıdan kaçıyor. Daha ağır geçiriliyor. Hızla yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü uyardı

Covid-19, dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan bir solunum yolu hastalığı olduğu biliniyor.

Bu hastalığın etkeni olan korona virüs, sürekli olarak mutasyona uğrayarak farklı varyantlar oluşturduğu biliniyor.

Bu varyantlar, virüsün bulaşıcılığını, hastalığın şiddetini ve aşıların etkinliğini etkileyebilmekte olduğu bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bu varyantları yakından izleyerek, küresel sağlık için risk oluşturanları belirlediği biliniyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünyanın birçok ülkesinde görülen korona virüsün bir alt varyantı JN.1’i, hızla yayılması nedeniyle “dikkate alınması gereken varyant” kategorisine alması dikkat çekti.

Son zamanlarda, WHO'nun dikkatini çeken bir varyant, Covid varyantı Omicron'un bir alt varyantı olan JN.1'dir.

Bu varyant, ilk olarak Eylül 2023'te ABD'de tespit edilmiş ve daha sonra 11 ülkede daha görülmüştü.

Bu ülkeler arasında Hindistan, Çin ve ABD gibi nüfus yoğunluğu yüksek olanlar da bulunmakta.

WHO, JN.1'in hızla yayılması nedeniyle, "dikkate alınması gereken varyant" kategorisine almıştı.

Bu, JN.1'in henüz "endişe verici varyant" olarak kabul edilmediği, ancak potansiyel olarak öyle olabileceği anlamına gelmekte olduğu bildirildi.

JN.1 varyantı, Omicron'un bir soyundan gelen BA.2.86 varyantından türemişti. Bu iki varyant arasındaki tek fark, virüsün hücrelere girmesini sağlayan diken proteinindeki bir mutasyondur.

Bu mutasyonun, virüsün bağışıklık sisteminden kaçmasına veya daha ağır hastalığa neden olmasına yol açıp açmadığı henüz bilinmemektedir. Ancak, uzmanlar, mevcut aşıların JN.1'e karşı koruma sağladığını ve hastalığın şu anda düşük bir risk taşıdığını söylemektedir.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Uzun, JN.1 varyantı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Uzun, JN.1'in yayılım hızının çok yüksek olduğunu ve yeni mutasyonlara yol açabileceğini belirtti.

Bu durumun, daha ağır hastalık veya aşılara dirençli bir virüs ortaya çıkmasına neden olabileceğini Uzun, ifade etti.

Uzun, JN.1 varyantının belirtilerinin, diğer varyantlardan farklı olmadığını söyledi.

JN.1 ile enfekte olan kişilerde, ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, tat veya koku kaybı gibi tipik Covid-19 belirtileri görülebilmekte.

Uzun, JN.1'in ciddi bir nefes darlığı veya solunum yetmezliğine neden olmadığını bildirdi.

Uzun, JN.1 varyantına karşı korunmak için bireysel önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Bu önlemler arasında, maske takmak, el yıkamak, sosyal mesafe kurallarına uymak, aşı olmak ve test yaptırmak yer aldı.

Uzun, herhangi bir şikayeti olan kişilerin, en kısa sürede sağlık kuruluşlarına başvurmalarını tavsiye etti.

Uzun, JN.1 varyantının gelişimini takip etmek için WHO ve Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalar yaptığını ve gerekli bilgilendirmeleri yapacaklarını söyledi.