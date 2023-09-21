Yeni virüs çukurdan yükseliyor. Dünyanın en derininden gelen korku

Çinli araştırmacıların dünyanın en derin noktası olan Mariana Çukuru’nda yeni bir virüsün keşfetmesi dikkat çekti.

Yeni virüs çukurdan yükseliyor. Dünyanın en derininden gelen korku

NTV'de yer alan habere göre; Çin Okyanus Üniversitesi'nde deniz viroloğu olan ve araştırmayı yöneten Min Wang, “Yaşamın olduğu her yerde, patojenlerin iş başında olduğunu görebilirsiniz. Dünyanın en derin noktasında bile virüsleri bulabiliyorsunuz.” sözlerini kullandı.

Wang, yeni keşfedilen virüsün “'bakteri yiyen” anlamına gelen bir bakteriyofaj olduğunu ve bakterilerin içine bulaşıp çoğalarak hayatta kaldığını söyledi. Yeni virüse isim olarak 'vB_HmeY_H4907' sözleri kullanıldı.

Araştırmanın yazarlarından Yue Su, bakteriyofajları incelemenin ve bu konuda daha fazla bilgi edinmenin insanlar için faydalı olduğunu dile getirdi.

Su, “Özellikle günümüzün antibiyotik kullanımı ve antibiyotiğe dirençli bakterilerin çoğalması çağında, bu virüsler insanları bakteriyel enfeksiyonlardan korumaya yardımcı olabilir.” Sözlerini kullandı.

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İNSANLARI ENFEKTE EDEBİLİR Mİ?

Su, ayrıca mevcut araştırmaların, okyanus tortusunda bulunan virüs gibi bakteriyofajların insanları ve deniz yaşamını enfekte etmesinin olası görünmediğini, çünkü konakçısının bakteri olduğunu söyledi.

DENİZ SEVİYESİNİN 9 KİLOMETRE ALTINDA BULUNDU

Microbiology Spectrum adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmaya göre, yeni virüs en alçak noktasında yaklaşık 11 kilometre üksekliğe ulaşan Mariana Çukuru'nda deniz seviyesinin 9 kilometre altındaki tortuda bulundu.

Bilim insanları, virüsün bulaştığı bakterinin genellikle okyanusun derinliklerindeki tortularda ve hidrotermal bacalarda ya da deniz tabanındaki sıcak su akıntılarını serbest bırakan açıklıklarda bulunduğunu belirtti.

Wang, "Bildiğimiz kadarıyla bu virüs, küresel okyanuslarda bilinen en derinde bulunan virüstür." dedi.

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İNSANLARI ENFEKTE ETME OLASILIĞI GÖZ ARDI EDİLMİYOR

Diğer taraftan Wang, araştırmaların sınırlı olduğunu belirterek şimdiye kadar okyanus derinliklerinde henüz hayvanları ya da insanları enfekte edebilecek hiçbir virüsün keşfedilmediğini belirtti. Ancak ekip, bölgede hayvanları ve insanları enfekte edebilecek virüslerin bulunma olasılığını göz ardı etmediklerini bildirdi.

Öte yandan Wang'a göre, virüsün genetik materyalinin analizi, okyanusta daha önce bilinmeyen bir viral ailenin varlığına işaret ediyor.

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