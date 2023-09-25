Korona Deli Danaya mı yol açıyor? Bilim insanları açıkladı

ABD’nin New York kentindeki bir özel hastaneden doktorlar, evinde düştükten sonra yürüyemez hale gelen ve belirli aralıklarla vücut sarsıntıları geçiren bir adamın, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını dile getirdi.

Doktorlar, “American Journal of Case Reports” yayınına yazdıkları makalede 62 yaşındaki adamın hastaneye kaldırılmadan iki ay önce salyalarının akmaya ve daha yavaş hareket etmeye başladığını dile getirdi.

Doktorlar, hastaneye başvurduğunda adamın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ancak, hastanın solunum belirtileri dışında başka semptom taşımadığını belirtti.

Adamın durumunun giderek kötüleştiği ve sonunda konuşma, yemek yeme yetileriyle birlikte beyin fonksiyonlarını kaybettiği bildirildi. 6 hafta sonra hastanın öldüğünü belirten doktorlar, adamın beyin tomografisi ve MR’ının normal olduğunu ancak ‘deli dana hastalığı’nın teşhisi için olası tanı kriterlerini karşıladığını ifade etti.

DELİ DANA HASTALIĞI NEDİR?

Tıp literatüründe Bovin süngerimsi ensefalopati olarak da adlandırılan deli dana hastalığı sığırlarda görülen ölümcül bir hastalıktır.

İlk zamanlarda hastalığın sadece hayvanları etkilediği düşünülmekteyken yapılan bilimsel çalışmalara göre insanlarda görülen Creutzfeldt-Jacob hastalığı ile deli dana hastalığı arasında ilişki olduğu görülmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalar hastalıklı hayvan etlerinin tüketilmesinin insanlara da deli dana hastalığı bulaşmasına yol açabileceğini göstermektedir. Deli dana hastalığı beyinde prion adı verilen proteinlerin anormal birikmesi sonucunda ortaya çıkar. İlerleyici bir hastalık olup başlangıçta depresyon, davranış bozukluğu ve kas güçsüzlüğü gibi belirtilerle kendini gösterir. İlerleyen zamanlarda ise hastanın mental ve bilişsel fonksiyonlarını yitirmesine ve yaşamını kaybetmesine neden olur.

DELİ DANA HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

En yaygın türlerden bir tanesi Sporadik CJD olarak adlandırılan türdür. Sporadik CJD türünde belirtiler hızla kötüleşir ve birkaç ay içerisinde sinir sistemi etkilenir. Hastalığın başlıca belirtileri arasında denge sorunları, konuşma bozukluğu, uyuşma, iğne batma hissi, baş dönmesi ve görme sorunları gibi nörolojik semptomlar sayılabilir.

Değişken Creutzfeldt-Jakob hastalığı olarak bilinen türünde ise depresyon, asosyallik, anksiyete, uyku sorunları ve sinirlilik gibi davranışsal ve duygusal değişiklikler yaygın olarak görülür. Hastalığın ilerleyen zamanlarında hızla kötüleşen nörolojik sorunlar da ortaya çıkabilir.

Creutzfeldt-Jakob hastalığının bilinen bir diğer önemli çeşidi de ailesel Creutzfeldt-Jakob hastalığıdır. Ailesel CJD hastalığının ortaya çıkma yaşı daha erken olmakla birlikte belirtiler genellikle daha yavaş seyreder.

Hastalığın ilerlemesiyle birlikte fiziksel koordinasyon kaybı, kas seğirmeleri, yutma güçlüğü, görme ve konuşma kaybı gibi nörolojik belirtilerin yanı sıra hafıza kaybı, konsantrasyon bozukluğu, zihinsel karışıklık ve huzursuzluk gibi psikolojik belirtiler de artar.