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  • Orhan Uğuroğlu ‘AKP’nin çöküşünün resmi görüntüsü bu’ dedi ve açıkladı

Orhan Uğuroğlu ‘AKP’nin çöküşünün resmi görüntüsü bu’ dedi ve açıkladı

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı Orhan Uğuroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP hükümetinin çöküşünün resmi görüntüsünü açıkladı.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 16:00
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 16:49
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Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu ‘AKP’nin çöküşünün resmi görüntüsü bu’ dedi ve açıkladı

Orhan Uğuroğlu ‘AKP’nin çöküşünün resmi görüntüsü bu’ dedi ve açıkladı
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Uğuroğlu, AKP hükümetinin son yaptığı elektrik ve doğal gaz zamlarına değinerek, “AKP’nin çöküşünün resmi görüntüsüdür.” dedi.

Uğuroğlu’nun paylaşımı şöyle:

"Elektrik ve doğal gaz zamlarını 1 Eylül’de yapması;

AKP’nin çöküşünün resmi görüntüsüdür.

12 Eylül’de açılacak okullar için aileler okul kıyafetlerini bu zamlar nedeniyle en az yüzde 20 zamlı alacaklar.

Tek Adam Rejimi ile Erdoğan ne yazık ki milleti asla düşünmüyor."

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Türkiye sevdalısı,yobaz, düşmanı
5.09.2022 16:25
Çivisi çıkmış ülkede, aklımıza mukayyet olmaya çalışarak yaşıyoruz.  
 
Gazi bey
5.09.2022 16:25
Milllete 2023te seçimde sorulacak algı şu. Fakirlikmi guvenlikmi seç.cunhur ittifakı güvenlik denecek yerli milli.milket ittifakı hdp ile işbirliğin kemal kılıçdaroğlu denecek ve çok rahat seçim akp  
 
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