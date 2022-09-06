Alkole bir zam daha. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş duyurdu

Bütçedeki açığı kapatmak için alkol, tütün ürünleri ve akaryakıta yapılan seri zamlar hız kesmeden gelmeye devam ediyor. Bugün itibariyle bir alkol grubuna daha zam yapıldığı açıklandı.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şaraba yüzde 20 ila 25 arası zam geldiğini açıkladı.

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BİRAYA DA ZAM YAPILACAĞI İDDİA EDİLİYOR

Bira çeşitlerinde de Eylül ayının başlarında zam yapılacağını bildiren Aybaş, beklenen zam oranını yüzde 15-20 olduğunu duyurdu.

Tekel bayilere gelen uyarı mesajını sosyal medya hesabından paylaşan Aybaş, şu sözleri kullandı:

"Zam Mey Diego grubu Bayilere zam geçişi mesajı atıyor.

Muhtemelen Bira çeşitlerinde de Eylül’ün ilk haftası zam geçişi olacak.

Beklenen zam oranı % 15/20 aralığı, umarım gelmez"