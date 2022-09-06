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Alkole bir zam daha. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş duyurdu

Sigara ve alkol ürünlerine nerdeyse her ay zam yapılıyor. Eylül ayında da zam yapılan alkol ürünü şarap oldu. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş yüzde 20-25 arasında zam yapıldığı aktardı.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 13:59
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Şaraba yüzde 25 zam yapıldı

Alkole bir zam daha. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş duyurdu
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Bütçedeki açığı kapatmak için alkol, tütün ürünleri ve akaryakıta yapılan seri zamlar hız kesmeden gelmeye devam ediyor. Bugün itibariyle bir alkol grubuna daha zam yapıldığı açıklandı.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şaraba yüzde 20 ila 25 arası zam geldiğini açıkladı.

İŞTE O PAYLAŞIM

BİRAYA DA ZAM YAPILACAĞI İDDİA EDİLİYOR

Bira çeşitlerinde de Eylül ayının başlarında zam yapılacağını bildiren Aybaş, beklenen zam oranını yüzde 15-20 olduğunu duyurdu.

Tekel bayilere gelen uyarı mesajını sosyal medya hesabından paylaşan Aybaş, şu sözleri kullandı:

"Zam Mey Diego grubu Bayilere zam geçişi mesajı atıyor.

Muhtemelen Bira çeşitlerinde de Eylül’ün ilk haftası zam geçişi olacak.

Beklenen zam oranı % 15/20 aralığı, umarım gelmez"

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Murat aslan
6.09.2022 15:08
Mitinglerde bedava bira ve sigara dağıtan parti seçimi çok rahat kazanacaktır.  
 
Türkiye sevdalısı,yobaz, düşmanı
6.09.2022 15:01
Akp yi başımıza getiren,emeği geçen ,oy veren ne kadar kişi varsa hiç hayırla anilmiyorsunuz.birzamanlar bizimde güzel bir ülkemiz vardı. Bütün o güzellikleri tek tek yok ettiler.  
 
hulki
6.09.2022 14:48
Belli bir süre ile alkole boykot yapılmadıkça bu iş düzelmez. 3-4 ay vergi toplamayınca vergi indirimi yapıp ucuzlatmak zorunda kalırlar.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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