Orhan Uğuroğlu’ndan YSK’daki kura için bomba iddia. Cumhurbaşkanı adaylarının pusuladaki sırası belli olmuştu

14 Mayıs’ta yapılacak seçimde yarışacak Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu.

YSK’da yapılan kura çekiminde ilk sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan yer alırken ikinci sırada ise Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bunuyor. Pusulada üçüncü sırada Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, son sırada ise ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan yer alıyor.

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu’ndan söz konusu kura ile ilgili dikkat çeken bir iddia geldi.

“KURA ÇEKİMİNDE HİLE VARDIR”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uğuroğlu;

“YÜKSEK SEÇİM KURULUNA güvenim sıfır… Kurada çekiminde de hile vardır. Anayasayı çiğneyenlerden her şey beklerim” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: