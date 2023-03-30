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Son Dakika... YSK Başkanı Yener'den açıklama: Erdoğan'ın adaylığı onaylandı

Son Dakika... Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener: Erdoğan'ın adaylığında engel yok

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 17:12
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Son Dakika... YSK Başkanı Yener'den açıklama: Erdoğan'ın adaylığı onaylandı

Son Dakika... YSK Başkanı Yener'den açıklama: Erdoğan'ın adaylığı onaylandı
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YSK Başkanı Ahmet Yener önemli açıklamalarda bulundu.

Yener'in açıklaması şöyle:

"Altı partinin oluşturduğu Millet İttifakı ismi 2023 seçimlerinde kullanılabileceğine oy çokluğuyla karar verildi.

Kurulumuz adaylara yapılan itirazları değerlendirmiş. 77. 101. 106 ve 116. maddeleri ve 6371 sayılı kanunun 3-6-8 ve 8A maddeleri birlikte değerlendirmiştir. Sonuçta oy birliğiyle her üç aday yönünde; Kılıçdaroğlu, İnce ve Erdoğan'ın adaylıklarına yönelik itirazların reddine karar verilmiştir.

Cumartesi günü saat 14:00 itibariyle adayların oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapılacaktır."

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