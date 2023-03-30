Orhan Uğuroğlu: Anayasa YSK tarafından çiğnenmiş, 11 hakim suç işlemiştir

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı için yapılan itirazları ilişkin kararını verdi. YSK Başkanı Ahmet Yener, "Seçimlerin iptaline yönelik başvuruların da iptaline karar verilmiştir" dedi. Yener ayrıca, Kılıçdaroğlu ve İnce'nin cumhurbaşkanı adaylıklarına yönelik itirazların da reddine oy birliğiyle karar verildiğini bildirdi.

Yener sözlerine şöyle devam etti: "Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'ın kesin aday listesinde bulunduklarına karar verilmiş olup ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye yönlendirilmiştir."

Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığına yapılan itirazları reddetmesinin ardından gazeteci Orhan Uğuroğlu sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

YSK’nın 6771 sayılı yasanın 18. Maddesini incelemediğini iddia eden Uğuroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“YSK Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3. Kez adaylığı açısından; 6771 sayılı yasanın 18. Maddesini incelemediklerini itiraf etti. Hukuki skandal budur. YSK saraya teslim olmuştur Anayasa YSK tarafından Türk Ceza Kanununa göre resmen çiğnenmiş 11 hakim suç işlemiştir”