﻿YSK kararı ile Jüristokrasi oluştu

Türkiye'de anayasa var zannettim, yokmuş özür dilerim.

Türkiye'de bağımsız ve tarafsız hâkimler var zannettim, yokmuş özür dilerim.

Türkiye'de muhalefet yapan cesur siyasetçiler var zannettim, yokmuş özür dilerim.

Türkiye'de özgür barolar var zannettim, yokmuş özür dilerim.

Türkiye'de demokrasiye inanan anayasayı koruma görevi üstlenen sivil toplum kuruluşları var zannettim, yokmuş özür dilerim.

Türkiye'de anayasaya sahip çıkacak özgür medya var zannettim, yokmuş özür dilerim.

Türkiye'de anayasaya sahip çıkacak sendikalar var zannettim, yokmuş özür dilerim.

21 Nisan 2018'de, "Erdoğan seçilirse 2'nci ve son kez Cumhurbaşkanı olacak" diye yazdım.

Anayasanın, "Bir kişi en fazla 2 kez cumhurbaşkanı seçilebilir" hükmünü savundum.

Ne yazık ki; Yalnız kaldım.

Ne medya ne siyasetçiler ne barolar ne sendikalar ne aydınlar ne iş insanları anayasaya maalesef benim kadar sahip çıkmadılar.

Ben 54 yıllık gazeteci olarak topluma karşı görevimi yaptığıma inanıyorum.

Vicdanen rahatım.

Meşruiyeti olmayan Cumhurbaşkanı adayı konusunda onları da vicdanları ile baş başa bırakıyorum.

Hele hele Erdoğan hiç ummuyorum ama kazanırsa;

-Türkiye'nin meşruiyeti olmayan cumhurbaşkanı olur.

Anayasaya sahip çıkmayıp bu tabloyu yaratanlardan da en ağır şekilde hesap sorarım.

Haksız mıyım?

Değerli okurlarım,

Türkiye'de ucube tek adam rejiminin kurduğu yeni yapı YSK'nın hukuksuz Erdoğan kararı ile ortaya net şekilde çıktı:

-Jüristokrasi hükümeti…

Jüristokrasi, yargıçlar yönetimi olarak tanımlanmaktadır.

Demokrasiye zıt bir kavramdır.

Oligarşik bir yönetim biçimidir.

Jüristokrasi, "fonksiyon gaspı" diye tanımlanmaktadır.

Olgunlaşmamış demokrasilerde sıklıkla görülen Jüristokrasi, yargı kurumunun başındakilerin yorum kabiliyeti ile ön plana çıkar.

-Anayasa ve yasalar yok sayılır.

Yargıçların yorumları ile şekillenen kararlar sonucunda ülke yönetilmeye çalışılır.

Demokrasiyi askıya alan, Meclisi yok sayan, Anayasa hükümlerini uygulamayan YSK yargıçları Erdoğan'ın anayasaya aykırı adaylığını tescil ettiler.

-Yasama, Yürütme ve Yargı yoktur, Jüristokrasi oluşturdular.

-Anayasa ve yasaları tanımayız dediler.

-Kararlarımız kesindir Jüristokrasi var dediler.

Bu durumda;

Kimin aday olup olamayacağına karar verebiliyorsa YSK, kimin seçilip kimin seçilemeyeceğine de karar verebilecektir.

-Tek adam rejimi ile Monokrasi vardı.

-YSK kararı ile Jüristokrasi de oluştu.

YSK, mühürsüz 2,5 milyon oyu kabul ederek 1,2 milyon fark ile Türkiye'de rejim değiştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesini onaylamadı ve seçimi tekrarlattı…

Ey büyük Türk milleti,

Türkiye'de Anayasanın çiğnenmesine tepki gösterin.

-Jüristokrasi'yi yıkmak için,

-Monokrasi'yi yıkmak için,

-Ucube Tek Adam Rejimini yok etmek için,

-Anayasaya sahip çıkmak için

-Yeniden tam demokrasi için,

Cumhur İttifakı'nı da partilerini de meşruiyeti olmayan cumhurbaşkanı adaylarını seçim sandığına gömün…

-Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı seçin

Millet İttifakı partilerinin 400'den fazla milletvekili çıkarması için oylarınızı;

-CHP'ye,

-İYİ Parti'ye,

-Saadet Partisi'ne,

-Demokrasi ve Atılım Partisi DEVA'ya,

-Demokrat Parti'ye,

-Gelecek Partisi'ne verin.

Demokrasi kazansın, millet kazansın…

Kadın düşmanlarını, anayasayı yok sayanlarını, depremzedelere çadır dahi bulamayanları, işçi ve emeklileri açlığa mahkûm edenleri, orta direk olan esnaf, tüccar ve orta ölçekli sanayicileri fakirleştiren Cumhur İttifakı kaybetsin…

Çünkü;

Metal yorgunu 21 yıllık AKP'nin iktidarını sürdürmesi Türkiye'yi geri dönülemez felaketlere sürükleyecektir.

Anayasanın hükümleri Yüksek Seçim Kurulu'nun 11 üyesi tarafından askıya alındı.

Türkiye'de demokrasinin olmadığı YSK kararı ile tescil edildi...

-Anayasa yok sayıldı ve çiğnendi.

O halde cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde görev büyük Türk milletine düşmektedir.

2 bin 300 maddeden oluşan hükümet programının sizlere insanca yaşam hakkı sağlaması için;

-Anayasaya sahip çıkın,

-Demokrasiye sahip çıkın,

-Millet İttifakı'na sahip çıkın…

Yıkın Jüristokrasi'yi

Yıkın Monokrasi'yi

Yıkın AKP-MHP-HÜDA PAR ittifakını,

Yıkın fakirlik, fukaralık, açlık ve yoksulluk düzenini…