Ali Koç saat 17.00'de canlı yayında açıklayacak. Yer yerinden oynayacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak. Fenerbahçe taraftarına ikinci kez deplasman yasağı geldi.
ALİ KOÇ AÇIKLAMA YAPACAK
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair açıklamalarda bulunacak.
Saat 16.00'da yapılacak basın toplantısının, karar sonrası saat 17.00'a alındığı açıklandı.
Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;
Bilgilendirme: Kayseri İdare Mahkemesi’nin deplasman yasağına ilişkin verdiği son karar dolayısıyla Başkanımız Ali Koç’un gündeme dair açıklamaları saat 17.00’ye alınmıştır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
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