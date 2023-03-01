Ali Koç'un TFF Başkanı Büyükekşi'ye nasıl rest çektiği ortaya çıktı. Sarı saçlı kara bela Şerafettin Tilki açıkladı

Türk futbolunda kaos bir türlü bitmiyor. Sıkıntıların biri bitmeden, diğeri başlıyor.

Lige verilen aranın ardından maçlar başlayınca biraz olsun depremin yaşattığı felaketten uzaklaşırız diye umut ettik.

Ama nafile...

Fenerbahçe tribünlerinin hükümeti protesto edip, "Hükümet istifa" tezahüratları maçın önüne geçti. İç içe olan siyaset ile futbol bu kez karşı karşıya geldi.

Şimşek gibi çakan konu tartışılırken, Beşiktaş tribünleri de benzer şekilde tepki koydu. Bu kez olay iyice alevlendi.

Önce siyasiler, andından bazı kulüpler ve kulüpler birliği, taraftar grupları bildiriler yayınladılar.

Bu sıkıntılı durum sıcaklığını korurken, Fenerbahçe’ye Kayserispor deplasman maçı öncesi seyirci yasağı gelince, kılıçlar yeniden çekildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yasak gelince Mehmet Büyükekşi ile özel görüşme yaptı. Koç’un çok öfkeli olduğu ilk ağızdan teyitli.

İkili daha önce de, hakem kararları yüzünden sert tartışma yaşamıştı. Koç, “Bu MHK görevden el çektirilsin” çıkışını yapmıştı.

Ardından MHK'de başkan ve üyelerin görevden alınması ve yeni atama yapılması bu zirveye bağlanmıştı .

Bu kez daha sertti Ali Koç. Federasyon başkanına, "Durup dururken, bize ceza gibi yasak geliyor. Kılınız dahi kıpırdamıyor. Talimatla görev yapıyorsanız, yapmayın. Bunun önüne geçemezsiniz. Fenerbahçe kulübüne böyle keyfi ceza veremezsiniz. Derhal bundan dönülsün. Altında kalırsınız” çıkışında bulundu.

Büyükekşi ise topu taça attı. Koç’a, “Deplasman yasağının nasıl işlediğini siz de biliyorsunuz. İl güvenlik kurulu kararı. Biz bu karara müdahil değiliz. Yanlış adrestesiniz” karşılığını verdi.

Tatmin olmayan Koç, “Federasyonun müdahil olmadığı Futbolda dair karar alınamaz. Bunu kabul etmiyoruz. Sadece kentin valisinin uygulaması da olamaz, olmamalı. Bize kimse bir şey sormadı. İlgili bakanlar ile de durumu konuşacağız. Fakat sizin yaklaşımınızı kurtarmaz” tepkisini verdi.

Koç’un adını vermediği bakanlar; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu.

Ligde, dört büyükler arasındaki maçlarda deplasman yasağı uygulamada. Buradaki ince ayrıntı şu; kulüplerin karşılıklı talepleri bu yönde. Diğer maçlarda ise kısıtlama yok. Kayseri maçı öncesi alınan yasak için sarı lacivertli camiada; bunun bir üstü kapalı cezalandırma olduğu kanısına hakim.

Kulüp resmî açıklama ile derhal karardan dönülmesi çağrısında bulundu. Henüz yanıt almış değil. Koç’un, Soylu ve Kasapoğlu ile yapacağı görüşme ne getirir, kestirmek zor ama adres doğru!

Beşiktaş bu haftayı evinde geçirecek. Deplasman maçında benzer yaptırım alıp almayacağı bilinmiyor. Gelen duyumlara göre, Kayseri örnek gösterilip Beşiktaş'a da yasak geleceği yönünde.

Siyah beyazlılar şimdilik sessiz bekleyişte.

Pazar günkü maçta seyircilerin olup bitene nasıl reaksiyon vereceği ise tahmin edilemiyor.

Hep diyoruz. Siyaset, futbol ve ticaret üçgeni tehlikeli girdaplar yaratıyor.

Şerafettin Tilki