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Türk bayrağını ve Atatürk posterini yerden kaldırmak için canla başla koştular. Helal olsun Cumhuriyetin çocuklarına

Yere düşen Türk bayrağı ve Atatürk posterini kaldıran çocukların görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 09:16
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Yere düşen Türk bayrağı ve Atatürk posterini alan çocuklar gündem oldu

Türk bayrağını ve Atatürk posterini yerden kaldırmak için canla başla koştular. Helal olsun Cumhuriyetin çocuklarına
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Editör: Gülsüm Acıyan 

Bir okulun bahçesinde rüzgardan etkilenen Türk bayrağı ve Atatürk posteri yere düştü. O sırada bahçede olan çocuklar, yere düşen Türk bayrağını ve Atatürk posterini kaldırmak için canla başla koştular. 

Yere düşen Türk bayrağını ve Atatürk posterini kaldıran çocuklar, omuzlarında taşıyarak yerine astı. 

Çocukların Türk bayrağını yerden aldığı anlar ise yürek sızlattı.

O anlar sosyal medya gündem olurken, videoya binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Sosyal medyada videoyu izleyen kullanıcılar ise "Resmen tüylerim diken diken oldu Bayrağım yere değince." "Helal olsun.", "Türk olunmuyor. Türk doğuluyor. Helal olsun size" yorumlarında bulundu. 

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