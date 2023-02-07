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Meclis'te 'bir bayrak' hariç bayraklar yarıya indirildi 

Milli yas nedeniyle TBMM binasının önündeki Türk bayrağı dışındaki bayraklar yarıya indirildi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 14:43
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Meclis'te 'bir bayrak' hariç tüm bayraklar yarıya indirildi

Meclis'te 'bir bayrak' hariç bayraklar yarıya indirildi 
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 13.24 itibarıyla 3 bin 432'ye yükseldi. 21 bin 103 kişi yaralandı. 

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları da sürüyor.

BİR BAYRAK HARİÇ...

Önceki akşam AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgeyle milli yas ilan edilmişti.

Yas nedeniyle Meclis kapıları ve ek binalardaki bayraklar yarıya indirildi.

Türk Bayrağı Kanunu uyarınca TBMM binasının önündeki Türk bayrağı ise 'milli egemenliği temsil ettiği' için hiçbir zaman indirilemiyor.

Ayrıca Anıtkabir'deki bayrak da 10 Kasım dışında yarıya indirilemiyor.(AA)

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