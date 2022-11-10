Hep göğsünde taşıdığı İstiklal Madalyası Türk Bayrağı'na sarılı tabutunun önünde: Büyük Türk Milleti'nin en hüzünlü günü. Tarih: 10 Kasım 1938

Milli Mücadele’nin en önemli simgesi hiç şüphesiz İstiklal Madalyası’dır. 57 yıllık ömründe sayısız zafere imza atan Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk için de İstiklal Marşı’nın yeri apayrıydı.







ATATÜRK'ÜN EN KIYMET VERDİĞİ MADALYA

Kasım 1923’te Mustafa Kemal ve 23 arkadaşına kırmızı-yeşil şeritli verilmesi ile başlayan İstiklal Madalyası taltifi; Kurtuluş Savaşı’nda yararlılık gösteren askerlere ve sivillere, o dönemde milletvekili olanlara, savaşa katılan alayların sancaklarına, Erzurum ve Sivas kongrelerine katılanlara verilmişti. Sonrasında da verilmeye devam edilen madalya, sayısız madalya kazanan Atatürk’ün en kıymet verdiği madalya idi.







HASAN RIZA SOYAK TAŞIDI

Atatürk’ün hep göğsünde taşıdığı İstiklal Madalyası, Türk Bayrağı’na sarılı tabutunun önünde de yer almış; Ulu Önder’in naaşının Dolmabahçe’den çıkarıldığı anlarda bürokrat ve siyasetçi Hasan Rıza Soyak, tarafından taşınmıştı.



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