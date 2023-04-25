Yerine Mehmet Şimşek’in geçeceği konuşulan Nebati son kozunu oynadı. Erdoğan olmasa Avrupa ve Afrika ekmek bulamayacaktı

Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘tahıl koridoru’ anlaşmasına öncülük etmemesi halinde Avrupa ve Afrika’daki birçok insanın ‘ekmek bulamayacak durumda olacağını söyledi.

Yerine Mehmet Şimşek’in geçeceği konuşulan Nebati son kozunu oynadı. Erdoğan olmasa Avrupa ve Afrika ekmek bulamayacaktı

Dünyanın başlıca tahıl üreticilerinden Ukrayna’nın ihracatı, Rusya işgali nedeniyle durmuştu. Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye’nin arabuluculuğuyla tahıl koridoru anlaşması imzalanmıştı.

AA’nın haberine göre, yerine Mehmet Şimşeki'n geçeceği konuşulan Bakan Nebati aday olduğu Mersin’de konutu ve tahıl koridoru anlaşmasına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"ERDOĞAN OLMASA AVRUPA VE AFRİKA EKMEK BULAMAYACAKTI"

“Dünyaya rağmen biz büyüyoruz. Salgın küresel ekonomiyi daraltı. Savaş, neredeyse ekmek bulamayacak noktaya getirdi. Cumhurbaşkanımız, Türkiye olmasa tahıl koridoru çözülmemiş olsa bugün dünyada başta Afrika ve Avrupa’da birçok insan ekmek bulamayacaktı. Bunu da çözdük.”

"ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Konuşmasının devamında dünyayla aralarında fark olduğunu söyleyen Nebati, “Onlar, ‘Biz enflasyonla mücadele edelim’ dediklerinde ülkenin üretimini kısarlar, insanların işsiz kalması onlar için istatiksel bilgidir ve önemli değil. Biz, Türkiye Ekonomi Modeli’yle şunu çok net şekilde söylüyoruz ve aynı zamanda 21 yıllık iktidarımızda cumhurbaşkanımızın söylemiyle birleşen şey şudur, enflasyonla elbette mücadele edeceğiz ama üretimden, büyümeden asla taviz vermeyeceğiz“ dedi.

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