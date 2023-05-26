Nebati'nin gözlerini ışıl ışıl yapacak Mehmet Şimşek haberi. Fatih Altaylı açıkladı

Geçtiğimiz günler Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile ilgili bir iddia ortaya atılmış yerine Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şİmşek'in getirileceği ifade edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu iddiaların ardından ekonominin başına getirmek için 20 Mart’ta Şimşek ile bir araya gelmişti. Aktif siyaset yapmayı düşünmediğini söyleyen Şİmşek teklifi reddetmişti.

Şimşek’in sağlık sorunları olduğu ve Britanya’nın başkenti Londra’da çalıştığı şirketlerle sözleşmesi nedeniyle de Türkiye’ye aktif siyaset için gelmeyeceği belirtilmişti.

Fatih Altaylı, Şimşek’in kendisine ilettiği mesajda Birleşik Arap Emirlikleri’nden Dubai’ye taşındığını ve ‘hafif bir mide ülseri’ dışında bir sağlık probleminin olmadığını söylediğini aktardı.