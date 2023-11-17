Fabrikası Bursa’da bulunan Türkiye’nin yerli aracı Amperino’nun lansmanı gerçekleşti. Elektrikli Amperino’nun özellikleri ve fiyatına dair ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, yerli otomobil Amperino özellikleri neler? Amperino ne kadar kaç TL?

Milliyet.com.tr'de yer alan habere göre Türkiye'nin ikinci yerli otomobili olan Amperino lansmanı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Canseven milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Fabrikamız Bursa’da. Şu anda Amperino görücüye çıktı. Lansmanımızı bugün yapıyoruz. Amperino’nun tamamıyla yerli Türkiye’deki ikinci elektrikli araç olması en dikkat çekici özelliği. Mikro mobilite sınıfındayız. 90 kilometre maksimum hıza ulaşıyor. Şarj menzili 180 km olmak üzere 3 kişilik, 370 litre bagaj hacmine sahip.

Arkadan çekişli, arka tarafında tekerleklerde teker içi iki motoru bulunan bir araç olduğundan bahsedebiliriz.

AMPERİNO FİYATI NE KADAR OLACAK?

Fiyatlama olarak kesin bir skalamız bulunmuyor. Yoyo gibi ya da başka elektrikli araçların sektörde satışlarına baktığımızda rakamlar 600 bin TL civarında. Biz de onlara benzer bir sınıfta olduğumuzu düşünürsek o fiyatlandırmaya yakın bir çevrede olacağımızdan bahsedebiliriz. Bizim şu anki aşamada bir fiyat çalışmamız yok.

AMPERİNO NE ZAMAN PİYASAYA ÇIKIYOR?

Biz 2024 yılında 10 araç piyasaya sürüp yollarda olmaya başlayacağız. 2025 yılı itibarıyla seri üretim planları var. Şu anki lansmanını yaptığımız aracın gerekli altyapısını hazırlayıp test arabası olarak teslim edeceğiz.

AMPERİNO ŞARJ SÜRESİ NE KADAR?

Şarj süresi şarj istasyonlarında 80 dakika, evlerde 240 dakika içerisinde şarj etmek mümkün.

AMPERİNO HANGİ RENKLERDE OLACAK?

İsimler verildi, şu an yüzde 100 netleşmediği için bir şey söyleyemiyoruz. Araçların renkleri belli.”