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Şanlıurfa'daki binanın yıkılış anı kameralara yansıdı

Şanlıurfa'da yıkılan binanın o anlara ait görüntüsü ortaya çıktı.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 17:55
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Şanlıurfa'daki binanın yıkılış anı kameralara yansıdı

Şanlıurfa'daki binanın yıkılış anı kameralara yansıdı
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kentte Haliliye ilçesindeki 6 katlı bir bina çöktü.

CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı’nın da bulunduğu binanın çökmesi ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans kurtarma ekibi sevk edildi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Şanlıurfa’da Atatürk Bulvarı'nda bulunan Nova iş merkezinin karşısındaki binanın çökmesi nedeniyle enkaz altında kalanların olduğu bilgisi paylaşıldı.

Binanın çökme anları da kameralara yansıdı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Bazı kişilerin yaralı çıkarıldığı enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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