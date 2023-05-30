Dünya’nın yeni uydusu keşfedildi

Dünya’ya oldukça yakın bir konumda olan uzay taşı keşfedildi. Bu da artık Ay'ın yalnız olmayacağını ortaya koydu.

Dünya’nın yeni uydusu keşfedildi

Bilim insanlarının yeni keşfi olan Dünya'nın yeni uydusu olan ve "Ay" olarak adlandırılan uzay taşı her gece görülen "Ay" gibi değil. Hatta öyle ki yeni keşfe "yarı Ay" da denilebilir.

Dünya’nın etrafında dönen bu Ay yer çekimsel olarak Güneş’e bağlı. Yeni uzay taşı Güneş’ten gelen çekim kuvveti tarafından Dünya’nın etrafındaki yörüngesinde sabit bir şekilde dönüyor.

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Güneş’ten gelen ışınları Dünya’ya yansıtmıyor ancak gerçek bir Ay gibi yörünge hareketini yapıyor. Uzay taşı, Hawaii’deki Haleakala yanardağının tepesindeki Pan-STARRS isimli teleskop sayesinde keşfedildi. Uzmanlar uzay taşını 2023 FW13 olarak kodladı.

Uzay taşının boyutlarına baktığımızda çapının oldukça küçük olduğunu görüyoruz. 2023 FW13 isimli uzay taşının çapı 10-15 metre aralığında. Uydumuz olan Ay’ın çapıysa 3 bin 474 kilometre. Yani Ay, uzay taşından 230 bin kat daha büyük.

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