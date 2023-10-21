Yeşilçam'ın yakışıklısı 90 yaşında. Tanıdınız mı? Şimdiki halini görenler ‘Maşallah’ dedi

Yeşilçam’ın yakışıklı oyuncusu Aslan Altın'ın şimdiki hali ortaya çıktı. 90 yaşında olan Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta ismi Aslan Altın’ın son hali Instagram’da ‘yasambirsinema’ adlı sayfada paylaşıldı.

Kemal Sunal'ın Garip filmindeki Fatoş'un öz babası fabrikatör Naci Akman rolü ile hafızalara kazınan usta oyuncu 90 yaşında olmasına rağmen dinç görünümüyle herkese ‘Maşallah’ dedirtti.

FABRİKATÖR ROLÜYLE HAFIZALARA KAZINDI

İstanbul Şehir Tiyatrolarında uzun yıllar oyuncu olarak seyirci karşısına çıkan Aslan Altın, 17 Nisan 1933'te Gürcistan'ın Batum kentinde doğmuştur. Çoban Aşkı (1957), Birkaç Güzel Gün İçin (1984) ve Kurtuluş (1994) yapımlarıyla tanınmaktadır.

Kemal Sunal'ın Garip filmindeki Fatoş'un öz babası fabrikatör Naci Akman rolü ile hafızalarda yer edinmiştir.