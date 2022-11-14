Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana sözleri gerçek oldu. Mehmet Faraç şahit olduğu görüntüleri paylaştı

Gazeteci Mehmet Faraç Kadıköy Göztepe parkında çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından “Şaşkınlık içindeyim” notuyla paylaştı.

Görüntüdeki kişinin çöp kutusundan çıkardığı bir kuru soğanın sağlam kalabilmiş parçasını yediğini aktaran Faraç paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Şaşkınlık içindeyim!.. Az önce çöp kutusundan çıkardığı bir kuru soğanın sağlam kalabilmiş parçasını yedi bu adam. Yüzü görünsün istemedim, banka oturunca çekebildim ayaklarını. Ayağında yırtık bir ayakkabı, yürümekte zorlanarak Göztepe parkının içinde kayboldu gitti.. Kahredici!..”