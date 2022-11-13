Mehmet Faraç İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı böyle yorumladı. Daha önce provokasyon olabilir diye yazmıştı

Taksim İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamada İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Yeniçağ gazetesi yazarı Mehmet Faraç, patlamadan henüz 6 gün önce yaşanabilecek terör saldırısına dikkat çekmişti.

Faraç, 6 gün önceki yazısında, "PKK son 4 yılda büyük darbe almışken, Suriye'de sinsice büyüyen tehdide bir kez daha "dikkat" demekten başka bir şey elden gelmiyor...

Hele de seçim yaklaştıkça bu tehdidin provokatif ve sansasyonel eylemlerle daha da öne çıkacağından hiç kuşku duyulmuyor."

Faraç'ın bu yazısının üzerinden daha henüz 6 gün geçmişken, Taksim'de bir patlama meydana geldi.