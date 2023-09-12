Yılan otu sindirime iyi geliyor

Editör: Ali Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan sindirime iyi gelen yılan otunun faydaları dikkat çekti.

SİNDİRİM NEDİR?

Tüm canlılar yaşamsal faaliyetleri yerine getirmek için gerekli olan enerjiyi sindirim yoluyla üretir. Sindirim, hücre içi ve hücre dışı gerçekleşebilir. Peki hücre içi sindirim nedir? Hücre içi sindirim, hücrelerin besinleri içlerine alarak parçalanmasıdır.

Hücre dışı sindirim ise insanlarda gerçekleşen sindirimin tam olarak ifadesidir. İnsan vücudu enerji eldesi için besinlerden elde edilen besin öğelerine ihtiyaç duyar. Karbonhidrat, yağ ve protein gibi besin maddeleri, sindirim işleminden geçer (2). Sindirim, sindirim sistemini oluşturan organlar yolu ile enzimler, su ve kas hareketleri ile gerçekleşir. Sindirim sistemi besin öğelerini sindirir ve sindirilemeyen atıkların vücuttan atılmasını sağlar. Bu işlemler sırasında vücut için ihtiyaç duyulan besin öğeleri emilerek kullanılmak üzere kana karışır.

Vücut için büyük öneme sahip olan sindirim kısaca tüm yiyeceklerin vücudun kullanabileceği kadar küçük boyutlara ayrılması olarak açıklanabilir.

SİNDİRİM ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

-Fiziksel sindirim

-Mekanik sindirim

-Kimyasal sindirim

YILAN OTU NASIL KULLANILIR?

5 yıllık bitkilerin kökleri sonbahar ya da kış aylarında çıkarılarak temizlenip, dilimlenir ve önce güneş altında, sonra gölgede ağır ağır kurutulur. Zararlı etkilerini uzaklaştırmak amacıyla bitki türlerinin çoğunluğunda olduğu gibi kurutularak tüketilmesi gerekir. Kuruyan bu kökler toz haline getirilir ve suda kaynatılarak veya demlenerek içilir. Acı bir tadı vardır fakat suyu çok şifalıdır.

Her bitkide olduğu gibi doz aşımı yapılmadan kullanılması gerekmektedir. Oldukça etkili bir bitki olduğu için dönem dönem kullanımına ara verilmelidir. Yüksek dozlarda kullanımda vertigo, bulantı, kusma görülebilir. Kan basıncı yüksek olanlar, mide kanamasına eğilimliler, sürekli burun kanaması olanlar, hamileler, midesi yüksek asitliler kullanmamalıdır.