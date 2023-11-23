Yılan sokmasına birebir. Depresyon tedavisinde kullanılıyor. İşte şifa deposu ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Yılan sokmasına birebir iyi gelen depresyon tedavisinde kullanılan sarı kantaron otu dikkatlerden kaçmadı.

İşte mucize otla ilgili detaylar...

SARI KANTARON NEDİR?

Kuzey Afrika, Batı Asya ve Avrupa kökenli olduğu varsayılan sarı kantaron, dünyanın hemen hemen her yerinde yetişir.

Tıp alanında en çok araştırılan ve kullanılan bitkiler arasına yer alan sarı kantaron, özellikle çiçek açan üst kısımlarının tıbbi özellikler nedeniyle tanınır.

SARI KANTARONUN FAYDALARI NELERDİR?

Sarı kantaron, depresyonla mücadelede faydalı bir bitkidir.

Beyindeki serotonin seviyesini artırarak, hafif ve orta şiddetteki depresyon belirtilerini azaltır.

Sarı kantaronun depresyona karşı etkili olması, sarı kantaron depresyona iyi gelir mi sorusuna verilebilecek bir yanıttır.

Menopoz döneminde yaşanan ruhsal dalgalanmaların şiddetini hafifletir. Kafein, alkol, sigara gibi zararlı alışkanlıkların bırakılmasına yardım eder.

Sarı kantaron, adet sancılarını gidermek için adet öncesi ve sonrasında günde iki kez ılık suyla içilebilir. Vücutta oluşan yaraların iyileşmesini hızlandırır ve ağrıları dindirir.

Sarı kantaron çayı, uyku kalitesini artırır. Uykusuzluk problemi olanlar, yatmadan önce sarı kantaron çayı içebilirler. Gece yatağını ıslatan çocuklar için sarı kantaron çayı tavsiye edilir. Sarı kantaron çayının sakinleştirici özelliği, bu problemin çözümüne katkı sağlar.

Sarı kantaron, panik atak hastalığının tedavisine destek olur. Sarı kantaronun rahatlatıcı etkisi, panik atak nöbetlerini önlemeye yardımcı olur.

Sarı kantaron ve depresyon arasındaki bağlantı, Avrupa’da sarı kantaronun uzun süre reçeteli bir ilaç olarak kullanılmasına neden olmuştur. Özellikle stresli ve sinirli hissettiğiniz zamanlarda, sarı kantaron çayı içerek rahatlayabilirsiniz.

SARI KANTARON NASIL KULLANILIR?

Sarı kantaron yağı, kurutulmuş ya da taze sarı kantaron bitkisinden elde edilebilir. Sarı kantaron çiçekleri cam bir kavanoza konur ve üzerine saf zeytinyağı dökülür. Bu karışım güneşli bir yerde 2-3 ay boyunca günde 2-3 saat bekletilir. Böylece sarı kantaron yağı hazır hale gelir. Bu yağı içmek ya da cilt ve saçlara uygulamak mümkündür. Sarı kantaron yağı nasıl içilir?

Günde bir tatlı kaşığı bu yağı aç ya da tok karnına alabilirsiniz. Sarı kantaron yağı içmenin vücudunuza faydası vardır. Çünkü bu yağ bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Hastalıklara karşı korunmak için sarı kantaron yağı içmeyi alışkanlık haline getirebilirsiniz.

Sarı kantaron yağı saçlarınıza da iyi gelir. Saç diplerinize masaj yaparak bu yağı sürerseniz, saçlarınız daha sağlıklı ve ışıltılı olur. Sarı kantaron yağı çatlakları önlediği için hamile kadınlar karın bölgelerine bu yağı sürebilir.

Sarı kantaron yağı bacaklardaki varisleri de tedavi edebilir. Varisli bacaklara nazikçe masaj yaparak bu yağı sürerseniz, bitkinin kan akışını hızlandırıcı etkisi sayesinde varislerden kurtulabilirsiniz. Sarı kantaron yağı ile bedeninizi daha sağlıklı kılabilirsiniz.