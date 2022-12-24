22 ilde lapa lapa kar yağacak

Sabah'ta yer alan bilgilere göre, pazar günü 22 kentte kar yağışının etkili olması bekleniyor. Kar yağışı beklenen iller şu şekilde: "Ankara, Eskişehir, Bolu, Kırşehir, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane."
MARMARA
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Trakya kesiminin, gece saatlerinde bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 10°C
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde parçalı bulutlu
MERSİN °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 5°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 3°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Düzce çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 9°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 5°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 9°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT °C, 5°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AĞRI °C, 5°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 4°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 7°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 5°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.