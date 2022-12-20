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Bir anda bastırdı! İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü

Meteoroloji'nin günler öncesinden uyardığı İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Mevsimin ilk karı Silivri'nin yüksek kesimlerinde görüldü.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 02:07
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İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü

Bir anda bastırdı! İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü
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Aralık ayının sonlarına doğru kara kış etkisini yurt genelinde göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin, kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği tahmininde bulunmuştu.

Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'de yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışları görülmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkili olmaya başladı.

Mevsimin ilk karı, Silivri ilçesinin yüksek kesimlerinde görüldü.

İlçenin bazı mahallelerinde başlayan yağış ilçe geneline yayılmaya devam ediyor. (AA / İHA)

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