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Meteoroloji gün vererek uyardı: 22 kent beyaz örtüye teslim olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü 22 ilde kar yağışının etkili olacağını duyurdu, uyarıda bulundu. Pazartesi günü ise 28 kentte kar yağışı bekleniyor.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 06:17
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Meteoroloji gün vererek uyardı: 22 kent beyaz örtüye teslim olacak

Meteoroloji gün vererek uyardı: 22 kent beyaz örtüye teslim olacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü başlayacak olan kar yağışının 22 ilde etkisini göstereceğini belirterek, uyarıda bulundu.

Meteoroloji gün vererek uyardı: 22 kentimiz kar yağışına teslim olacak - Resim: 1

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Yurdun kuzey ve güney kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji gün vererek uyardı: 22 kentimiz kar yağışına teslim olacak - Resim: 3

Haftalık yayımlanan hava durumu raporuna göre; İç Anadolu'da hava, pazar gününe kadar açık olacak. Pazar günü ise yurdun batı kesiminde yağış, iç kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji gün vererek uyardı: 22 kentimiz kar yağışına teslim olacak - Resim: 5

Pazar günü, tam 22 ilde kar yağışı bekleniyor. Bu iller arasında Ankara, Eskişehir, Bolu, Kırşehir, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Tunceli, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane bulunuyor.

Meteoroloji gün vererek uyardı: 22 kentimiz kar yağışına teslim olacak - Resim: 2

Pazartesi günü ise, tam 28 i için kar yağışı tahmini yapıldı. Bu iller arasında Bolu, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Amasya, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan bulunuyor.

Meteoroloji gün vererek uyardı: 22 kentimiz kar yağışına teslim olacak - Resim: 6

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