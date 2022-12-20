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Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahminlerini açıkladı. Salı gününe dikkat çekilen açıklamada kar yağışı beklenen iller sıralandı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 00:04
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Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller

Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini sosyal medyadan duyurdu.

Yedi günlük tahminleri içeren haritayla birlikte yapılan açıklamada, “(20 – 26 Aralık 2022)
Hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde azalarak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.” ifadeleri kullanıldı.

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KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, salı günü için kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmesinde salı günü Orta ve Doğu Akdeniz’in yüksekleri (1250 metre ve üzeri rakımlı yerler) ile Konya’nın, Karaman’ın ve Niğde’nin Toroslara bakan kesimlerinde orta kuvvette karla karışık yağmur ve kar yağışları beklendiği duyuruldu.

ÇARŞAMBA GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Kar yağışlarının 21.12.2022 çarşamba sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının meydana getirebileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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