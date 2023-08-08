Yıldız Tilbe'nin bacaklarındaki lekeler korkuttu

Yıldız Tilbe, son olarak mini eteğiyle ayna karşısına geçti. Mini etekli paylaşım yapan Tilbe'nin bacağındaki beyaz lekeler takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Yıldız Tilbe'nin bacaklarındaki lekeler korkuttu

Editör: Özlem KIRAL

Yıldız Tilbe, sosyal medyadan dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

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Sık sık imaj değiştiren ve geçtiğimiz ay saçlarını asker tıraşı yaptıran ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen bir isim. Evinden sürekli paylaşım yapan Tilbe, bu defa ayna karşısında verdiği pozu Twitter hesabından paylaştı.

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Yoğun bir konser maratonu bulunan Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından paylaştığı bacak dekolteli fotoğraflarıyla adından söz ettirdi. Şarkıcının bacaklarındaki beyazlıkların ne olduğu ise merak konusu oldu.

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Sık sık imaj değişikliği yapan ve son olarak saçlarını asker tıraşı Yıldız Tilbe, Twitter hesabından ayna karşısında verdiği mini etekli pozlarını yayınladı.

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Asker tıraşı saçlarını şapka ile kapatan Tilbe'nin bacaklarındaki beyazlıklar takipçileri tarafından merak uyandırdı.

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