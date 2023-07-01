Yıldız Tilbe kendisini öve öve bitiremedi. “Taş gibiyim”

Yıldız Tilbe, gazetecilerin "Estetiğe bakış açınız nasıl?" sorusuna yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, "Taş gibiyim, ihtiyacım yok. Vücudumdaki her yerim mükemmel" açıklamasında bulundu.

Yıldız Tilbe kendisini öve öve bitiremedi. “Taş gibiyim”

Şarkıcı Yıldız Tilbe’nin bir röportajında kendisini öve öve bitiremediği sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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Tilbe'nin o röportajı şarkıcının instagramdaki 'yildiiz_tilbe_fan' sayfasında yayınlandı.

“Gencim, güzelim, sağlıklıyım. Aç değilim, açıkta değilim. Sokakta değilim, hiçbir ihtiyacım yok. Allaha binlerce şükür.” diyen Tilbe, basın mensuplarının "Estetiğe bakış açınız nasıl?" sorusuna da cevap verdi.

"İHTİYACIM YOK"

Yıldız Tilbe "Dişlerimi yaptıracağım. Botoksa ihtiyaç duymuyorum. İhtiyaç duyarsam her şey yaptırırım. Taş gibiyim, ihtiyacım yok. " şeklinde yanıt verdi.

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"HER YERİM MÜKEMMEL"

“Vücudunuzda beğenmediğiniz bir yeriniz var mı” sorusunu ise Tilbe şöyle cevapladı: Vücudumdaki her yerim mükemmel. Olağan üstüyüm. Mükemmel neymiş, fıstık değil miyim?

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