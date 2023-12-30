Yılın yorumu geldi. Sosyal medya bombayı patlattı

Kaynak: Haber Merkezi
Yılın yorumu geldi. Sosyal medya bombayı patlattı
Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finalinin iptal olması sonrası yılın yorumu geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımla bombayı patlattı. Söz konusu paylaşımda Arapların giyinme şekli marmelat kavanozuna benzetildi. Paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Süper Kupa finali Suudi yetkililerin Atatürk’e karşı skandal tavrı nedeniyle iptal edildi. Suudilerin Atatürk tişörtlerine ve Atatürk’ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlara izin vermemesi sosyal medyada büyük tepki çekerken iki takım maçı oynamama kararı alarak Türkiye’ye döndü.

Suudilerin skandal tavrının ortaya çıkması sonrası sosyal medyada Araplara tepki olarak çok sayıda paylaşım yapıldı. Öte yandan paylaşımlarda Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maça çıkmamasına destek yağdı.

Yapılan paylaşımlardan birinde yılın yorumu geldi. Söz konusu paylaşımda “Sene olmuş 2023. Hala marmelat kavanozu gibi dolaşan adamlara minnet ediyorlar. Yazıklar olsun. Bu mu Türkiye yüzyılı” ifadeleri yer aldı. Paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

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