Yılın yorumu geldi. Sosyal medya bombayı patlattı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Süper Kupa finali Suudi yetkililerin Atatürk’e karşı skandal tavrı nedeniyle iptal edildi. Suudilerin Atatürk tişörtlerine ve Atatürk’ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlara izin vermemesi sosyal medyada büyük tepki çekerken iki takım maçı oynamama kararı alarak Türkiye’ye döndü.

Suudilerin skandal tavrının ortaya çıkması sonrası sosyal medyada Araplara tepki olarak çok sayıda paylaşım yapıldı. Öte yandan paylaşımlarda Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maça çıkmamasına destek yağdı.

Yapılan paylaşımlardan birinde yılın yorumu geldi. Söz konusu paylaşımda “Sene olmuş 2023. Hala marmelat kavanozu gibi dolaşan adamlara minnet ediyorlar. Yazıklar olsun. Bu mu Türkiye yüzyılı” ifadeleri yer aldı. Paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorum geldi.