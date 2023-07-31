Yılların tavuk markası iflasını duyurdu. Meşhur markanın borcu dudak uçuklattı

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın derinden etkilediği küresel ekonomi, çok sayıda iş yapan kişiyi batırdı. Uygulanan yaptırımlar ve tahıl krizi nedeniyle çok sayıda banka, kurum ve kuruluş ise battı.

Rusya merkezli şirketler batarken, iflas furyası ABD’ye de sıçradı.

ABD’de gelen peş peşe iflasların ardından merkezi Kuzey Carolina olan Wild Wing Cafe adlı restoran zinciri de iflas ettiğini açıkladı.

BORÇ 10 MİLYON İLE 50 MİLYON ARASINDA!

Son aylarda restoranların çoğu kapanırken 19 Temmuz’da 11 iflas koruması başvurusu yapıldı.

Aetius Companies LLC'nin başını çektiği bir dizi sınırlı sorumlu kuruluş altında dosyalama yapan şirket, 10 milyon ila 50 milyon dolar arasında varlığa ve en az 10 milyon ila 50 milyon dolar arasında borca ​​sahip olduğunu iddia ediyor.

WİLD WİNG CAFE NE İŞ YAPAR?

Wild Wing Café, 1990 yılında ABD'nin Güney Karolina eyaletinin Hilton Head Island bölgesinde kurulmuştur. Şirket, kanatlı tavuk ve çeşitli soslarla ünlü bir restoran zinciridir. Wild Wing Café'nin kuruluş amacı, müşterilere lezzetli atıştırmalıklar ve soslar sunmak ve keyifli bir atmosferde eğlenmelerini sağlamaktır.

Restoranın menüsünde çeşitli çıtır kanat, tavuk parçaları, sandviçler, salatalar ve çeşitli soslar bulunmaktadır. Ayrıca, birçok mekanda canlı müzik ve televizyonlarla spor etkinliklerini izleyebileceğiniz bir ortam sunulmaktadır.