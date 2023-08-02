Ünlü tencere şirketi iflas etti. Kadınların gözde markasıydı

Çin’den ithalat yapması sebebiyle eleştirilen ABD’li düdüklü tencere devi Instant Brands, iflas ettiğini açıkladı.

Ünlü tencere şirketi iflas etti. Kadınların gözde markasıydı

ABD merkezli düdüklü tencere, porselen ve mutfak eşyaları üreticisi Instant Brads, iflas ettiği gerekçesiyle Houston’daki federal iflas mahkemesine başvuru yaptı.

ABD kaynaklı wsoctv’de yer alan bilgilere göre sıkı kredi ve yüksek faiz oranlarıyla baş etmeye çalışan firma, pandeminin ilk günlerinden beri zor zamanlar geçirmişti.

1.800’DEN FAZLA SENDİKALI ÇALIŞANI VAR

Çin’de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 sürecinden de olumsuz etkilenen şirketin 2010 yılında Amazon’da ciddi satışlar elde ettiği ve popüler olduğu biliniyordu.

Son 10 yılda ciddi popülarite yakalayan Instant Brands’in 500 milyon dolardan fazla varlığı olduğu biliniyor. Bu sermayeye rağmen 132,5 milyon dolar kredi çeken firmanın 1.800’den fazla sendikalı çalışanı olduğu biliniyor.

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