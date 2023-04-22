Yılmaz Morgül'den aşk itirafı! “Evlenmeyi düşünüyorum”

Yılmaz Morgül katıldığı bir magazin programında aşk hayatıyla ilgili özel açıklamalarda bulundu.

Yılmaz Morgül'den aşk itirafı! “Evlenmeyi düşünüyorum”

Sanatçı Yılmaz Morgül, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.

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Annesinin vefatından sonra zor günler geçirdiğini ve psikolojik destek almaya devam ettiğini söyleyen Morgül, özel hayatıyla ilgili de konuştu.

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İki yıldır Dubaili bir sevgilisinin olduğunu söyleyen Yılmaz Morgül, "Gizleyeceğim bir şeyim yok, 2 yıldır böyle bir arkadaşlığım var. Düğün için Dubai'ye gittiğimde özel konser vermiştim orada tanıştık. Sahnedeyken onun gözleri beni çok etkiledi. Ondan bahsederken bana bir hayat enerjisi geliyor. İkimiz de birbirimizi dilini öğreniyoruz. Türkiye'ye gelerek ailemle tanıştı. Çok özel bir aile, özel jetleri var. Yakın arkadaşlarımı jetle götürmüştüm. Ailesi beni çok beğeniyor. Onlar da inançlı bir insan. Benim inancımı çok beğeniyorlar. Güzel gidiyor, kutsal bir arkadaşlığımız var. Günümüzdeki ilişkilere benzemiyor" ifadelerini kullandı.

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Daha önce hiç evlenmeyen 59 yaşındaki Yılmaz Morgül, "Evlenmeyi düşünüyorum. Her an her şey olabilir" dedi.

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