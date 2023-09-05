Yılmaz Özdil kendisini kimin işten attırdığı açıkladı. Medyada bomba açıklama

Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından kendisini kimin işten attırdığını duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yılmaz Özdil kendisini kimin işten attırdığı açıkladı. Medyada bomba açıklama

Yılmaz Özdil, 1 Mart’ta yayın hayatına başlayan Sözcü TV’deki yayın yönetmenliği görevini 6 Mart’ta bırakmıştı.

Yılmaz Özdil ayrıca 7 Mart’ta "Buraya kadar" başlıklı yazısıyla da

Sözcü Gazetesi’yle yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından kendisini kimin işten attırdığını açıkladı.

“KILIÇDAROĞLU VE POLİTBÜROSUNUN KUMPASIYLA…”

Özdil, kumpasla işten attırıldığını belirterek Yeni Chp’de peşpeşe ortaya saçılan kepazelikleri artık görmek istemeyenler bile gördüğü için, Kılıçdaroğlu ve politbürosunun kumpasıyla meslekten attırılmaktan onur duyuyorum… ifadelerini kullandı.

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