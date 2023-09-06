Yılmaz Özdil 'teşhis doğru' dedi ve sıraladı. Erdoğan 'Sorun ekonomik değil psikolojik' demişti

Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşları derinden sarsan ekonomik krizin "psikolojik" olduğunu öne sürerek, "Devlet olarak bir yandan hayat pahalılığını körükleyen psikolojik faktörler ve bu durumu fiyatlara yansıtanlarla mücadele ediyor bir yandan da enflasyonu düşürecek politikaları kararlılıkla yürütüyoruz" dedi.

Muhaliflere de gözdağı veren Erdoğan, "Bu ülkeyi bir avuç azınlığın malı gören müstekbirlerin devri çoktan kapanmıştır" ifadelerini kullandı.

YILMAZ ÖZDİL'DEN PSİKOLOJİK YORUMU

Gazeteci Yılmaz Özdil de Erdoğan'ın ekonomik krize dair yaptığı bu çıkışa sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çıkışta bulundu. Vatandaşların alım güçlerinin nasıl düştüğünü rakamlarla ifade eden Özdil şunları söyledi:

"Asrın liderimiz “sorun ekonomik değil psikolojik” dedi… Geçen yıl 12 liraya aldığın benzini, bu yıl 37 liraya aldığını düşünüyorsan, geçen yıl 200 lira ödediğin market alışverişine bu yıl 650 lira ödediğini zannediyorsan, teşhis doğru, sen olsa olsa ruh hastasısın."