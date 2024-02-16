Yılmaz Özdil Türkiye'nin 12 yılda neler kaybettiğini açıkladı. 'Katil Sisi' nasıl oldu 'Kardeşim Sisi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak için 12 yıl sonra gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Sisi, Erdoğan’ı Mısır’da resmi törenle karşıladı.

Usta gazeteci Yılmaz Özdil, Youtube’da yayınlanan bugünkü içeriğinde Erdoğan’ın bu ziyaretini ve geçmişte neler yaşandığını açıkladı.

“HÜKÜMETİN DIŞ POLİTİKASINI İFTAR TOPUNA BENZETİYORUM”

Özdil, “Asrın Lideri’miz Sisi'ye gitti. Rabia falan yapıyordu ama Sevgililer Günü’nde böyle el ele poz verdiler. ‘Ey Sisi’ diyordu, ‘katil’ diyordu ya. ‘Onunla aynı masaya bile oturmam’ diyordu. ‘Onunla aynı masaya oturursan kendimi inkar etmiş olurum’ diyordu. 10 yıldır saydırıyordu. ‘Namazda insan öldürüyorlar’ diyordu. ‘Dik dur eğilme bu ümmet seninle’ falan diye de tezahurat yapılıyordu. Şimdi gitti Sisi’ye ‘Kardeşim Sisi’ dedi. ‘Değerli kardeşim Sisi'yi Türkiye'ye davet ediyorum’ dedi. Ben bu hükümetimizin dış politikasını iftar topuna benzetiyorum. ‘Eyyyyy’ diye böyle bir patlıyor sanırsın atom bombasıdır yani acayip gürültü çıkarıyor. Yüreğin ağzına geliyor ama aslına bakarsan top bile değil yani.” dedi.

“BÜTÜN ÜLKE DUYUYOR AMA PARÇA TESİRSİZ”

Eskiden kuru sıkı muru sıkı hiç olmazsa toptu iftar topları şimdi artık iftar topları havai fişek bile değil. Çin'den geliyor. Sesi var kendisi yok. Fitili ateşliyorsun böyle çuuuv diye bir ses geliyor patlıyor ve bütün şehirden duyuluyor. Medya manşetlerinde de patlatırsan bütün ülke duyuyor ama parça tesirsiz. Elinde bile patlasa atana zarar vermiyor çünkü güya barutu var ama bildiğin karton. Etrafa böyle korku salan gümbürtü barutun patlamasından değil o kartonun yırtılmasından çıkıyor. Batarya istemiyor her yerden atılabiliyor uzmanlık da gerektirmiyor. İster İmam ol ister zabit, herkes atabiliyor.

“BİZDEN UTANMIYORSUNUZ, ŞEHİT DEDİĞİNİZ MURSİ’NİN CENAZESİNDEN DE Mİ UTANMIYORSUNUZ”

‘Ey Trump, Ey Yunanistan, Ey İsveç falan… Ey Sisi’ ama parça tesirsiz… Bakın bu Sisi'nin kafese tıktığı Mursi öldüğünde ne olmuştu? Asrın liderimiz tarafından şehit ilan edilmişti. Atatürk'e lanet okuyan Diyanet İşleri Başkanı da bu Şehit Mursi için Türkiye'nin 81 şehrinde gıyabi cenaze namazı kıldı. Meclis başkanı bakanlar milletvekilleri MİT müsteşarı valiler rektörler hepsi gidip şehit Mursi için namaz kılmıştı. Ne oldu şimdi o namazlar? Asrın liderimiz mesela İstanbul Fatih camisinde Şehit Mursi için gıyabi cenaze namazı kılmıştı cenazede konuşmuştu. ‘Mursi'nin vasiyeti var’ demişti. Köyüne defnedilmesini arzu etmişti. Bu Sisi denilen zalim buna bile izin vermedi. ‘Zalimler için yaşasın cehennem’ demişti. Ne oldu şimdi o Mursi'nin vasiyeti? Ya bu Atatürk'e lanet okuyan Diyanet İşleri Başkanı var ya bu Mursi'yi Hz. Hamza'ya benzetmişti. Şehidimiz Mursi, Uhud Savaşı'nda cephede şehit düşen Hz. Hamza'nın yolundan gitti demişti. Ne oldu şimdi Hz Hamza’ya. ‘Kahrolsun Sisi’ böyle pankartlar açmışlardı. Mursi’nin gıyabi cenaze namazına topluca tekbir getirerek böyle topluca ‘Rabia’ işareti yapıyorlardı. Ne oldu şimdi o Rabialar? Yani bizden utanmıyorsunuz, şehit dediğiniz Mursi’nin cenazesinden de mi utanmıyorsunuz kardeşim?