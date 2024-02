Yılmaz Özdil'i ilk defa ağlarken göreceksiniz. Terörün nasıl bitirileceğini açıkladı

Usta gazeteci Yılmaz Özdil bugünkü Youtube yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şehitleri anlatan Özdil, terörün nasıl bitirileceğini de söyledi.

Özdil yayınında İzmir’de şehit olan polis Fetih Sekin, Şırnak’ta PKK tarafından şehit edilen Kasım Aksoy, Kuzey Irak Operasyonu’nda şehit olan Zafer Kılıç’tan bahsetti. Ayrıca Özdil, Zafer Kılıç adının verildiği bir spor lisesinde çıkan başarıya da değindi.

Sözlerine Fetih Sekin ile başlayan Özdil, “Hatırlarsınız eminim 7 yıl önceydi PKK'lı 3 terörist bomba yüklü araçla İzmir adliyesine geldi. Motorlu polisimiz Fetih Sekin şüphelendi. Fetih Sekin silahını çekerek durdurmak istedi teröristler hedeflerine ulaşamadan araçlarına inmek zorunda kaldılar. Kalaşnikoflarla ateş etmeye başladılar Fetih tek başınaydı tek başına vuruşu, mermisi bitene kadar çatıştı. O şehit düştü çevredeki güvenlik kameralarına an be an yansımıştı. Akşam da televizyonlarda seyrettik hepimiz. Teröristlerden birini öldüren öbürlerini püskürten Fetih’in kahramanlığı sayesinde onlarca insanın hayatı kurtuldu.“ dedi.

Devamında Fetih Sekin’in oğlundan ve başarısından bahseden Özdil, “İzmir'in Kahraman evladı Fetih ikisi kız üç çocuk babasıydı işte o kahramanımız Fetih’in oğlu büyüdü 18 yaşına geldi. Galatasaray’la sözleşme imzalıyor. Evet kahramanımız Fetih’in oğlu Burak İzmir'de Galatasaray’ın altyapısında futbolcu oldu. Şehit polisimiz Fetih, Galatasaray taraftarıydı öyle doğum günlerinde Galatasaray forması giyerek oğluyla birlikte fotoğraflar çektiriyordu oğlunun başarısını seyrettiğinden eminim ruhu şad olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmalarının devamında bu kez Özdil, Şırnak’ta PKK tarafından şehit edilen Onbaşı Kasım Aksoy’u anlattı.

“Bir kahraman şehidimizin bu hayalinden bahsetmişken bir başka kahraman şehidimizi ve onun neticelerini anlatmak istiyorum.” diyen Özdil Şehit Kasım Aksoyla ilgili “Fetih’ten 10 yıl önceydi 2007 yılıydı bölücü örgüt bu PKK gene gemi azıyı almışt. Kuzey Irak'tan sızdılar Şırnak'ta pusu kurdular var 13 şehit vardı. O şehitlerimizden biri Onbaşı Kasım Aksoy. Kasım Şanlıurfalıydı ve 22 yaşındaydı. Onbaşı Kasım vatani görevine gelmeden önce pamuk toplama işinde ırgatlık yapıyordu ekmeğini kozadan çıkarıyordu davul zurnayla askere uğurlandı tabutla ağıtlarla geri döndü.“ ifadelerini kullandı.

Kasım Aksoy’un cenaze törenine ve çocuklarına değinen Özdil, “Onbaşı Kasım'ın cenaze töreni binlerce şehit veren Türk halkının zihnine mıh gibi çakıldı hepimizin hafızasına bambaşka kazındı. Çünkü iki minik kızı vardı Zeliha henüz 2 yaşındaydı cenaze töreninde fotoğrafları çekildi gazetelere yansıdı çorabı yırtıktı Zeliha’nın, Güneş 3 yaşındaydı ayakkabısı bile yoktu yalın ayak minicik parmakları böyle soğuktan morarmış yani. Şehit cenazelerini böyle adeta kanıksanan onbaşının emanetleriyle yoksul yavruların fotoğraflarıyla yani memleketin utancıyla sarsılmıştık.“ şeklinde anlattı.

PKK kamplarını temizlemek için başlatılan bir harekatın adının Güneş olduğunu vurgulayan Özdil, “Güneş Harekatı’na Şehit Onbaşı Kasım'ın ayakkabısı bile olmayan çıplak ayaklı kızının adı verilmişti. Harekatta Irak topraklarında 27 şehit daha verdi.” dedi.

Son olarak Binbaşı Zafer Kılıç’ı anlatan Özdil, ”O şehitlerimizden biri Binbaşı Zafer Kılıç’tı. Elazığlıydı ve 38 yaşındaydı. 18 Mart'ta Çanakkale Zaferi ve şehitleri anma gününde dünyaya gelmişti. Babası bu yüzden ona Zafer adını koy koymuş. Bordo bereli Binbaşı Zafer sayısız çatışmaya girmişti. 87 ödülü vardıi judocuydu, sporcuydu, madalyaları vardı.“ şeklinde konuştu.

Zafer Kılıç’ın adının bir spor lisesine verildiğini aktaran Özdil ”Siirt Komando Tugay Komutanlığı’nın subayı Kuzey Irak öksüzü Güneş'in adı terörle mücadele tarihimize işte O harekatın ismi olarak geçerken Kuzey Irak şehidi Zafer Kılıç'ın adı da Siirt'te yaşatıldı Siirt Komando Tugayı vesilesi Siirt'te o dönemde Galatasaray’ın başkanıydı iş adamı Adnan Öztürk Siirt'te Türkiye'nin ilk spor lisesini yaptı.

Bu liseye Şehit Zafer Kılıç adını verdi, Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesi bütün bölgeye hayat verdi. Yatılıydı bölgede yaşayan spora yetenekli bütün çocuklarımız böyle parkurlarda uygulamalı sınava alınıyordu seçiliyorlardı hem lise eğitimini hem spor eğitimini bu lisede alıyorlar.” dedi.

BAŞARININ İSMİ EVİN

Özdil bu lisede yetenekli olan öğrencilerden Evin Demirhan’ı anlattı. Güreş kategorisinde çok başarılı olduğunu belirten Özdil, “Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesi öğrencisi Evin, kadınların adeta yok sayıldığı ikinci sınıf insan sayıldığı memlekette erkek spor olarak bilinen Er Meydanı denilen ata sporunu seçti; güreş. Seçmekle kalmadı henüz 15 yaşındayken şak Türkiye Şampiyonu oldu ay yıldızlı milli formayı giydi Türk spor tarihinde bir ilke imza attı. Yıldızlar kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu Aslına bakarsanız ağır Mahalle baskısına maruz kalmıştı Evin, kız kısmı güreşir mi ya diyorlardı spor lisesindeki antrenörü sahip çıkana kadar spor ayakkabısı bile yok eşofmanı bile yoktu.“ diye anlattı.

Ailesinin özellikle itiraz ettiğini hatta bir kere Evin’i bile seyretmeye gitmediklerini anlatan Özdil,, “Evin sadece rakipleriyle değil erkek egemen hayatın zorluklarıyla da mücadele etti. Madalyaları toplamaya başladı, avrupa şampiyonu oldu kazandığı para ödülleriyle ailesinin geçimine katkı sağlamaya başladı kulübünden aldığı maaşı mesela üniversitede okuyan abisine gönderiyordu. Evin’in bu insanüstü başarı öyküsü bu Peri Masalı İnan Temel Kuran ve chr Stevens tarafından “Siirt’in Sırrı” adıylabelgesel film haline getirildi. İzmirli yönetmendir İnan Temel Kuran İspanya'da en iyi belgesel ödülü almıştı. Bornova filmiyle Antalya Altın Portakal film festivalinde en iyi film ödülü kazanmış eşi Chris Stevens O da Amerikalı görüntü yönetmeni Siirt’in Sırrı belgeselinde Evin’invar olma mücadelesi ve dünya şampiyonu olma hayali anlatıldı.

Maalesef tabii bizim sinema salonunda yer verilmedi, TRT falan böyle alaka göstermedi özel televizyonlar zaten tırışkadan teyyare yani böylesine mucizevi bir öyküden hiç etkilenmedi. Adana Altınkoza Film Festivali'nde jüri özel ödülü aldı izleyenleri öylesini etkiledi ki sırf bu belgesel için bir ödül daha yarattılar Evin’e jüriye özendirme Ödülü verdiler. Yetmedi Antalya Altın Portakal film festivalinde en iyi belgesel film ödülü aldı ve Evin de başarılarına başarı eklemeye devam etti. Sadece minderdeki rakiplerini değil erkek Egemen hayatı da tuş etmeyi başardı.” Şeklinde konuştu.

TERÖR NASIL BİTRİLEBİLİR?

Yılmaz Özdil konuşmalarının devamında şunları dedi:

Bir gazeteci olarak değil bu ülkenin sıradan bir yurttaşı olarak bir kız babası olarak yani duygularıma hakim olmakta güçlük çekiyorum bu yayını size yaparken. Bu millet sağ olsun diye hayatlarını hiçe sayan Onbaşı Kasım’ın Binbaşı Zafer’in Türkiye'yi var etme çabası döndü dolaştı İşte bu kardelenin Evin’de çiçek açtı ve Evin iki gün önce hafta sonunda Avrupa Güreş şampiyonasında koleksiyonuna bir madalya daha ekledi, Avrupa ikincisi oldu. Avrupa şampiyonasında bir Gümüş madalya daha kazandı Şehidimiz Fetih'in oğlu Galatasaray'da şehitlerimiz Onbaşı Kasım'ın Binbaşı Zafer'in çiçeği Evin Avrupa zirvesinde. Zor Topraklar burası yani çok zor topraklar sadece bir evladı yeşertmek bile işte bu kadar kadar cana bu kadar acıya bu kadar yıla mal oluyor ama sadece o bir evlat bile işte böyle dünyaya bedel olabiliyor.

Hani deniyor ya terör nasıl biter terörle nasıl mücadele ederiz falan işte böyle Anadolu'ya yöneleceğiz. Barış Manço olacağız, polisimiz Fetih'in oğlu Burak’a sahip çıkarak bordo bereli Zafer’in manevi kızını Evin’den haberdar olarak bitireceğiz terörü. Mustafa Kemal bu vatanı kurtarmak için nereye gitti? Reçete daima Anadolu'da.