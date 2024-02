Yılmaz Özdil yerli ve milli uçağın motorunu açıkladı. Durdu durdu yine bombayı patlattı

Türkiye'nin ‘Yerli ve milli’ ilk savaş uçağı denilen Kaan’ın uçuşunu izlediğimizi hatırlatan usta gazeteci Yılmaz Özdil, bugün yayınlanan YouTube kanalında, Kaan’ın sadece 13 dakika uçtuğunu, 5 gündür yayınlarının yapıldığına değindi.

Pilotların tabiriyle ‘meydan turu’ denen bu uçuşun; uçağın kalkması, pistin üstünde dönmesi ve inmesi olduğunu belirten Özdil, “5 gündür herkes bu konuda bir şeyler söyledi” dedi.

Yapılan haberleri eleştiren Özdil, “Bu çubuklu arkadaşlar F35 bile daha iyi olduğunu falan anlatıyor. Teknolojik açıdan dünyanın en girişmiş savaş uçağı diyenler bile oldu. Kaan’ın uçuşunu alkışlayanlar milli ilan ediyorlar. ‘Kaan uçağı hakkında henüz fikrim yok’ diyenleri derhal vatan haini ilan ediyorlar. İlla alkış çaksın yoksa vatan hainisin. Hatta alkışlaman da yeterli değil, asrın liderimizi tebrik edeceksin. ‘Asrın liderimiz sayesinde böyle milli bir savaş uçağımız oldu’ diyeceksin yoksa vatan hainisin. Yani uçak mı yapmak istiyorlar yoksa muhalefete küfür mü etmek istiyorlar belli değil” dedi.

“BU UÇAK SAVAŞ UÇAĞI FALAN DEĞİL”

‘Araştırmacı gazeteci’ denilen kişilerin çıtlarının çıkmadığını belirten Özdil, en ufak bir araştırma bile yapmadan Kaan için ‘Milli uçağımızda gurur duyduk’ dediğini hatırlatıp, gurur duymazlarsa sarayın hışmına uğrayacaklarını belirtti. Kaan için açıklamalarda bulunan Özdil “Milli Savunma Sanayi için harcanan her çabaya ihtiyacımız var ve ben bir gazeteci olarak, bu ülkenin yurttaşı olarak bu konuda atılan her adımı takip ediyorum. Bu konuda emek veren mühendislerimizin kimler olduğunu, şu anda hangi aşamada olduğumuzu çok iyi biliyorum. Bu yüzden şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki bu uçak savaş uçağı falan değil. Bu uçak şu an AKP’nin propagandasından ibaret” dedi.

“MOTORU YABANCI DİYOR, MOTOR YABANCI AMA UÇAĞIMIZ YERLİ VE MİLLİ ÖYLE Mİ?”

‘Dünyanın herhangi bir ülkesinde savaş uçağıyla belediyeye oy istenir mi?’ diye soran Özdil, işte Türkiye'de isteniyor dedi. Özdil, “Yani kaldırım yapmayı beceremiyor, milli uçak yaptık” diyorlar dedi. “Kesintisiz çaba harcanmaya devam edilmesi durumunda, ki gönülden istiyoruz bunu, 15 yıl sonra belki olabilir. Çok çalışırsak 12 yıl sonra belki olabilir çünkü bu işin matematiği var. Şimdilik sadece AKP propagandası yerel seçim propagandası yani Belediye seçimine oy isteme aracı. Bunu tek tek açalım izninizle. Öncelikle soralım bu uçak yerli ve milli mi? Biz söylemeyelim mesela Tusaş Genel Müdürü nasıl izah ediyor? Uçağı üreten Tusaş'ın Genel Müdürü kanopisi yerli diyor. Nedir kanopi? Hani pilotun böyle oturduğu kokpitin üstündeki şeffaf kapak var ya, kanopi dediği o. O kanopi yerliymiş biz yapmışız. Başka? ‘İniş takımları yerli’ dedi. Öyle kabul edelim harika. Başka? Başka yok. Maalesef. Motor ne mesela? Bakın ben söylemiyorum, bizzat Tusaş Genel Müdürü söylüyor. Motoru yabancı diyor, motor yabancı ama uçağımız yerli ve milli öyle mi?

“HEM KAAN İÇİN ‘5 NESİL UÇAK’ DİYORLAR HEM DE ANCA 2030'DAN İTİBAREN 4 NESİL UÇAĞIN YERİNİ ALABİLECEĞİNİ SÖYLÜYORLAR”

Motor olmayınca ne olmuş oluyor? mühendislikten pek anlamam ama yanlış bilmiyorsam motor olmazsa uçak uçamıyor galiba değil mi? Başka? ‘Fırlatma koltuğu yabancı’ diyor. ‘Milli uçak yaptık’ diyor motorunu boşver henüz koltuğunu bile yapamamışız, bizzat Tusaş Genel Müdürü söylüyor. Başka? Başkasını söylemiyor, gerisini söylemiyor. Aviyonik sistem mesela yerli mi söylemedi ama yerli değil. Nedir aviyonik sistem? Uçağın beynidir. Bilgisayar, radar, navigasyon, iletişim, sensörler, hedef belirleme, hedeften yüzlerce farklı elektronik sistemin ekran görüntülü yönetimidir aviyonik sistem. Şimdi sıkı durun aviyonik denilen hadise, bir savaş uçağının maliyetinin % 80'dir. Peki bu yerli ve milli denilen Kaan’ın aviyonik sistemi yerli mi? E değil. Üstelik Tusaş'ın basın tanıtım metninde bile Kaan’ın 2030'dan itibaren f16'ların yerini alabileceği belirtiliyor. Tusaş söylüyor

TUSAŞ GENEL MÜDÜRÜNÜN KİM OLDUĞUNU AÇIKLADI

Tusaş Genel Müdürünün de kim olduğunu açıklayan Yılmaz Özdil şunları anlattı:

THY deve kesmişti ya o apronda. Deve kesen THY’nin Genel Müdürü bu arkadaş. Milli Savaş uçağımız emin ellerde. Şimdi bakın lütfen Kaan'ın ne olduğunu öğrenmek istiyorsak öyle laga luga la değil önce gerçek bilgileri konuşacağız. Yerli ve milli dedikleri bu uçak için önce gittiler İsveç'te Saab ile anlaşma imzaladı. Evet Saab'ı otomobil markası olarak tanıyoruz ama Saab aslında uçak motoru üreten bir savunma sanayi şirketi. Hani İskandinav ülkeleri battı falan deniyor ya. İşte o battı denilen İsveç'e gittiler, yerli ve milli uçağımızın motoru için Saab ile anlaşma imzaladılar. Sonra Saab’la beceremediler vazgeçtiler. Yerli ve milli uçağımız için dümeni ABD'ye kırdılar.

YERLİ VE MİLLİ MOTOR İÇİN NERELERE GİDİLDİ

Martin ve General Dynamics ile masaya oturdular. Yerli ve milli motorumuzu üretmeleri için bu iki Amerikan şirketinden teklif alımı sonrasında acayip bir şey oldu. Nedendir bilinmez ABD’den vazgeçtiler. Bu sefer de şak diye İngiltere'ye kırdılar rotayı. British Aerospace Systems İngiltere'nin en büyük savunma sanayidir. Onunla anlaşma imzaladılar. Yerli ve milli motorumuzu İngiliz motoru yapmaya karar verdiler. Sayın halimize söylemediler ama yerli ve milli dedikleri uçağımızın motorunu Rolls Royce üretecek. Rolls Royce'u da otomobil markası olarak tanıyoruz ama aslında dünyanın en büyük ikinci motor üreticisi. Hatta Rolls Royce 'un uçak motoru fabrikası kurması için Bandırma'da 1 milyon metrekarelik arazi bile satın alınmıştı, sonra yine acayip bir şey oldu. Zaten bu iktidarda acayip olmayan hiçbir şey yok. Tusaş genel müdürümüz 2019 yılında Paris'te Paris havacılık fuarında açıklama yaptı. Kaan'ın prototipleri Dee General Electric f110 g120 Turbo fan motorunun kullanılacağını söyledi. Yani herkes milli denilen motoru Rolls Royce üretecek zannederken milli denilen uçağımızın motorunun General Electric f110 g10 Turbo fan olduğu ortaya çıktı. Motorun teknik adı bu. Peki nedir bu General Electric f110 g120 Turbo fan? Kaan’ın motoru bildiğin F16 motoru.

ASLINDA YERLİ VE MİLLİ UÇAK NERELİ?

Amerikan malı 4 nesil motor taşıyor. Amerikan malı bu motor. 2022 yılının Haziran ayında Türkiye'ye teslim edildi. Kaportaya monte ettiler. Yerli ve milli savaş uçağı denilen bu uçak Amerikan f16'ları 1974'ten beri 50 yıldır uçuyor. 50 yıllık uçağın motorunu kaportaya takıp ‘5 nesil milli uçak’ diye uçurmaya çalışıyor. ABD’den Aslında 6 tane motor aldılar. 6 motor. 2’sini buna taktılar yani şov yapmak için. Gencecik mühendislerimiz çalışıyor morallerini bozmamak lazım, teşvik etmek lazım, teşekkür etmek lazım yürekten ama ‘Dünyanın en iyi savaş uçağını yaptık’ falan diyerek ‘Şeyh uçmaz mürid uçurur’ misali palavra ile uçurursak aslında o gencecik mühendislerimizin çabasına olan oluyor. Çok çok önemli bir çaba seçim reklamı haline getiriliyor, alay konusu yapılıyor. Yani bir savaş uçağının her şeyini yerli ve milli yapan ülke sayısı bütün dünyada beşi geçmez. Beş zurna değildir ya. Yerli ve milli diyerek tarikat cemaat zır cahil kitlelere alkışlatılan ama aslında dünyaya alay konusu olan

Motorlar ABD’den geldi.

Avyonik sistem ABD’den geldi.

Fırlatma koltuğu bile ABD’den geldi.

İniş takımları yerli deniyor ama hidrolik Aksam ABD’den geldi.

Uçağın titanyum alaşımları ABD’den geldi.

"SEÇİM REKLAMI İÇİN UÇAĞI UÇURDULAR. BÜYÜK TEHLİKE ATLATTIK"

Hava Kuvvetleri pilotlarımızın hepsi biliyor bunu. Yani savaş pilotlarımızın hepsi biliyor ki, bu uçağın savaş uçağı haline gelebilmesi en az 15 yıl sonra mümkün. Üstelik bu işle alakalı herkes bunu çok rahat bir şekilde söylüyor ki ilk uçuşun planlaması aralık ayı için yapılıyor. Yani 10 ay sonunda. Ama yerel seçim nedeniyle öne çektiler. Ya Allah korusun çok büyük riske ettiler. Çok şükür ki kazasız belasız indi. Havacılık sürat ama sürat başka şeydir, acele başka şeydir. Acele ölümcüldür. Seçim reklamı için işte böylesine büyük bir tehlike atlatıldı.