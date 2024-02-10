YIlmaz Özdil AKP'nin Alper Gezeravcı operasyonunu ortaya çıkardı! 'Bu seyahate bilim diyenler iyi izlesin'

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, dün Axiom-3 ekibiyle birlikte Dünya'ya indi. Astronot Gezeavcı'nın dönüşü, Erdoğan'ın aday tanıtım toplantısıyla aynı ekranda canlı yayında verildi.

Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından bu duruma, "Bu seyahate “bilim” diyenler iyi izlesin" notunu düştü.

Gezeravcı’nın uzaya çıkışı da Erdoğan’ın başka bir toplantısına denk gelmişti.

ADAY TANITIM TOPLANTISINDA KONUŞMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda Gezeravcı hakkında konuşmuş, Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Alper Gezeravcı astronotumuz Dünya'ya inişini yaptı. Güzel gitti, güzel geldi. Tabii şimdi Türkiye'ye inişini bekleriz. İnşallah daha birçok Alper Gezeravcı'ları uzaya Türkiye olarak göndereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.