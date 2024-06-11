Yılmaz Özdil Yunan Adalarından çok gizli iki fotoğraf paylaştı. Yunan Adası'ndan Türkiye'ye yapılanları açıkladı

Türk medyasında ilk kez görülecek fotoğrafları Yılmaz Özdil paylaştı. “Avrupa Parlamentosu kaçak mülteci” konusunda Türkiye'yi ve Türk vatandaşlarını çok yakından ilgilendiren ama Türkiye'de kimsenin haberinin olmadığı, haber yapılmayan bir şeyi ortaya çıkardı.

Bir fotoğraf çeken Özdil, fotoğrafın ne kadar önemli olduğunu şu ifadelerle anlattı:

“İKTİDAR BİZ ENSARIZ ONLAR MUHACİR DİYE HERKESİ ALIYOR”

Askeri bölge olduğu için aslında bu fotoğrafı çekmek yasak, her yerde yasak diye tabela var. Bu fotoğrafını gördüğünüz yer Midilli Adası’nda. Adayı böyle yukarıdan gören, bir tepede tam Türkiye'ye bakan cephede. İzleme dinleme koordinat tanımlama istasyonu. En önemli özelliği hassas termal kameralarla geceleri Midilli ile Türkiye arasındaki deniz hattını tarıyor. Mesela bir kaçak mülteci botu geliyorsa onu anında görüyorlar. Midilli Adası’nda sürekli böyle en az 45 tane sahil güvenlik botu duruyor. Hergün bu sahil güvenlik botları derhal açılıyor, yaklaşmakta olan kaçak mülteci botunu Türkiye'ye doğru ittiriyor veya bir yat yaklaşıyor diyelim, özel bir yat, ısı kameralarıyla yatı inceliyorlar. İçinde kaç kişi olduğunu tahmin edebiliyorlar. Gerçekten bir yat mı yoksa kaçak mülteci mi getiriyor anında tespit edebiliyorlar. Türkiye'yi yönetenler biz ensarız onlar muhacir narkozu yapıyor. Yunanistan ise topraklarını, adasını, memleketini işte böyle koruyor. Yunan Adaları işte böyle korunduğu için bizim şehirlerimiz gibi, bizim tatil beldelerimiz gibi, kaçak mülteci istilasına uğramıyor.

KORCAN KARAR’IN TELEFONUNA EL KONULDU

Başka bir fotoğrafa da yayınında yer veren Özdil, bu fotoğrafı Korcan Karar’ın gidip çektiğini ifade etti. Onun da Türk medyasında ilk kez görüldüğünün altını çizen Özdil, buraya da girmenin yasak olduğunu hatta bu kapının önünden geçilmesinin bile yasak olduğunu ifade etti. Korcan Karar’ın bu fotoğrafı çektiği andan 30 saniye sonra ‘zınk’ polisin geldiğini ve Korcan Karar'ın cep telefonuna el koymaya çalıştıklarını anlattı. Özdil açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

YUNANİSTAN’DAKİ MÜLTECİLER KAFALARINA GÖRE HER İSTEDİKLERİ YERE GİDEMİYORLAR

Yunanistan'ın gizlediği yani medyaya göstermek istemediği fotoğrafının bile çekilmesine izin vermek istemediği yer burası, Midilli'deki Mülteci kampı. Kampın kapısı Birleşmiş Milletler tarafından denetlenen Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Yunanistan Devleti, Yunanistan hükümeti tarafından da koordine edilen mülteci kampı. Kapısında hem BM’nin hem AB'nin hem de Yunanistan devletinin amblemi var. Midilli’nin yine Türkiye'ye bakan koylarından birinde böyle cep gibi saklı bir yer hafif yukarıda. Midilli’nin Türkiye’ye en yakın noktasında bulunuyor. Bu mülteci kampı ilk açıldığında çadırlar varmış, şu anda prefabrik evler var. Mülteciler elektriği, suyu, tuvaleti filan olan prefabrik evlerde kalıyor. Ama öyle Türkiye'deki gibi kafalarına göre her istedikleri yere gidemiyorlar. Çıkayım da adayı dolaşayım filan yok öyle. Bu kamptan dışarı adım atmaları yasak, adı üstünde ‘kaçak’. Kaçaksın sen, nereye gidiyorsun?

KARAYA AYAK BASTIKLARINDA SIĞINMA TALEBİNDE BULUNUYORLAR

Korcan Karar'ın adada yaptığı sohbetlerine de değinen Özdil, 3 bine yakın kaçak mültecinin şu anda bu kampta olduğunu ifade etti. Yunanistan'ın bütün önlemlerine rağmen bir şekilde Midilli’ye böyle geçtiklerini ifade etti. Yunanistan ve Avrupa Birliği kanunları gereğince sığınma talebinde bulunmuş olduklarını belirterek karaya basınca bu mültecilerin sığınma haklarının olduğunu ifade etti.

KAÇAK MÜLTECİLERİ KAMPA YERLEŞTİRİR YERLEŞTİRMEZ NE YAPIYORLAR?

Korcan Karar'ın bölgeyle ilgili notlarını aktaran Özdil, şöyle konuştu:

Midilli'ye ayak basan ve sığınma talebinde bulunan kaçak mülteciyi buraya, bu kampa getiriyorlar. İlk iş vergi mükellefi yapıyorlar. Niye? Çünkü ya yanında getirdiği parayı kullanarak ya yurt dışından transfer ederek getirdiği parayı kullanarak veya Avrupa Birliği'nden yardım olarak, fon olarak, aldığı parayla sığınma talebiyle bu adada yargılanmaya başlıyor. Kaçak yargılanma masrafları için para kullanmış oluyor. Yunanistan o masrafların o yapılan mahkeme harcamalarının vergisini alıyor. Yani yok öyle avantadan kampta kalayım, avantadan yargılanayım. Yok öyle. Yargılanma boyunca adada kaldıkları süre zarfında vergilendiriliyor. İbret verici bir şey. Adamın ülkesinde kaçak bile olabiliyorsun vergisiz olamıyorsun. Sığınma talebiyle veya bir başka ülkeye mülteci sıfatıyla gitmek üzere açılan bu davalar ortalama 2 yıl sürüyormuş. 2 yıl boyunca Yunanistan tek kuruş harcamıyor bu kamp ve mahkemeler için. Harcanan tüm parayı AB’den alıyor. AB ödüyor, üstüne harcanan bu paranın vergisini alıyor Yunanistan.

KAÇAK MÜLTECİLER TÜRKİYE’YE NİYE GELİYOR?

Bu 2 yılın sonunda ne oluyor? Kaçak mültecinin Yunanistan'a sığınma talebi kabul ediliyor ya da gitmek istediği ülke tarafından kabul ediliyor ya da hiçbiri kabul edilmiyor. ‘Sen sığınmacı olamazsın’ deniyor. Yunanistan sığınma talebini kabul etmezse mahkeme veya gitmek istediği ülke de kabul etmezse bu kampta kalan kaçak mülteci ne oluyor, işte orası bizi çok ilgilendiriyor. Çünkü Yunanistan mahkeme tarafından reddedilen bu kaçak mülteciyi, sığınma hakkı edinemeyen kaçak mülteciyi gemiye bindiriyor Türkiye'ye… Niye? E, çünkü Sayın milli hükümetimiz, kendine milli diyen hükümetimiz AB ile geri kabul anlaşması imzaladı. 52 milletten kaçak mülteci, hepsi bize iade ediliyor.

BİNE YAKIN KAÇAK MÜLTECİYİ TÜRKİYE’YE İADE EDECEKLER

Midilli Adası'ndaki bu mülteci kampında yaklaşık bin kadar sığınma talebi reddedilmiş, mahkeme tarafından kaçak birikmiş. Bin kadar yargılanmış davaları bitmiş, sığınma talepleri reddedilmiş başka ülkeye de gidememişler. Bunları Türkiye'ye iade edecekler. Nasıl edecekler biliyor musunuz? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzdeniz adında şirketi var. Denizcilik şirketi. Bu İzdeniz’in iki tane feribotu var. Feribotun parasını Avrupa Birliği'nden alacak kapıda vizeyle gidenleri indirecek, kaçak mültecileri bindirecek, Dikili limanına indirilen mülteciler Menemen'deki mülteci kampı başta olmak üzere Ege Bölgesindeki kaçak mülteci kamplarına dağıtılacaklar. E sonra da tabii biliyoruz maalesef o kamplarda tutmak yerine bırakacaklar bunları.

KAÇAK MÜLTECİLERİ TAŞIYAN FERİBOTUN ADI NE?

Yunanistan'ın kaçak mültecileri bindirip Türkiye'ye geri göndermek için İzmir Büyükşehir Belediyesinden kiralayacağı feribotunun adının “Profesör Aziz Sancar” olduğunu ifade etti. Özdil;

Nobel ödülü kazanan varlığıyla onur duyduğumuz Profesör Aziz Sancar’ın adını verdiğimiz feribot bu. Güya Aziz Sancar'ı onurlandırdığımız söyleniyor. Bundan daha büyük utanç olur mu? Kapıda vizeyi anlat diyorsunuz, İşte anlattım. Korcan Karar’a ‘gazetecilik nasıl yapılır’ herkese gösterdiği için hepiniz adına teşekkür ederim…