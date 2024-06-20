Yılmaz Özdil Özgür Özel’in o sözünü duyunca çıldırdı: Gözüne sokacağım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine yönelik eleştirilerine öfkelenen gazeteci Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından Özel’e sert eleştirilerde bulundu. Özel'in katıldığı yayında sarf ettiği "Bu, ‘hatamız nerede’ demek yerine, oy vermeyen seçmene ‘bidon kafa’ diyen zihniyet. 47 yıldır ilk kez birinci parti olmamızın sebebi, bu zihniyetten yaşadığımız kopuş" sözlerine zehir zemberek yanıt verdi.

Konu hakkında birçok paylaşımda bulunan Özdil, "Buket Aydın'ın lideri Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim.” ifadesini kullandı. Özel’in milletvekili olduğu dönemde kendisine “Yılmaz abi” diye hitap ettiğini hatırlatan Özdil, Özel’e “Şimdi niye çıkıp iftira attığını -gözlüğünü çıkardın ama- gözüne sokacağım." dedi.

Özdil, 'Erken seçim istemiyor, AKP'nin toparlanmasına fırsat tanıyor' dediğim için bana saldıran Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim. Namuslu gazetecilere küfreden trollerin abisi Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim.” ifadelerini kaydederken Özel hakkında 'Bütün dünyada, birinci parti olmasına rağmen erken seçim istemeyen ilk ve tek genel başkan' ifadesini kullandı.

NELER OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesinin yankıları devam ederken Özgür Özel’e katıldığı programda, Yılmaz Özdil’in kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi nedeniyle eleştirdiği hatırlatıldı.

Özel ise konu hakkında, "Kutuplaşma ortamından beslenenler var. Normal siyaset ortamında kendisine yer olmadığını düşünenler var. Mesela bir adam Youtube videosu çekiyor, ağır hakaretler ediyor. Bana hırsı ne? Geçmişte 'Bidon Kafa' diye köşe yazısı yazmış arkadaş, seçimin ertesi günü. Bir yerde sular kesilmiş, 'Hadi bakalım bidon kafalılar, bu iktidarı siz seçtiniz şimdi gidin su sırasına girin' diyor.” ifadelerini kaydetti ve geçmiş zamanlarda Özdil’i eleştirdiğini ve Özdil’in bu yüzden hırslı olduğunu ifade etti.

“O, ‘hatamız nerede’ demek yerine, oy vermeyen seçmene ‘bidon kafa’ diyen zihniyet. 47 yıldır ilk kez birinci parti olmamızın sebebi, bu zihniyetten yaşadığımız kopuş.” ifadesini kullanan Özel, seçmen dedikleri kişilerin birer insan olduğunu, bu insanların işsiz, aç, yoksul, ötekileştirilmiş, yalnız, endişeli olduğunu belirtti.

Özel, “Ona diyorsun ki bu ülkeyi kim yönetsin. Sen ona güven vermediysen, o da sana oy vermediyse bidon kafa olan sensin. Yani, siyasetçinin kendisi. Kafasını duvara vurup nerede yanlış yaptım demesi lazım. Seçmene kafa tutan bir yaklaşımı reddediyorum. Arkadaş, seçmene sövüyor.” açıklamasında bulunurken bu gibi insanların kutuplaşma olmadan yaşamayacağını söyledi.

Özdil’e seslenen Özel, “Boşuna endişeleniyorlar, bu içine girdiğimiz süreç ne sorunları çözer, ne tartışmaları bitirir biz ne gidip AK Parti ile koalisyon oluruz. Sen yine de muhalif olursun." dedi.