﻿Güvenç Kurtar açıkladı. Yılmaz Vural'dan flaş karar, hayatını değiştirdi

Türk futbolunun en renkli isimlerinden olan ve en çok takım çalıştıran isimlerinden teknik direktör Yılmaz Vural, son olarak Malatyaspor'un başındaydı.

Depremlerin ardından Malatyaspor'un ligden çekilmesi sırasında Vural'ın açıklamaları da dikkat çekmişti.

Yılmaz Vural'ın yakın arkadaşı teknik direktör Güvenç Kurtar, Yılmaz Vural'ın aldığı kararı A Spor'daki programda canlı yayında açıkladı.

Kurtar, Yılmaz Vural'ın 12 yaşındaki oğlunun futbol oynaması ve aynı zamanda eğitimini sürdürmesi için Almanya'nın Köln kentine evini taşıdığını belirtti.