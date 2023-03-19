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Güvenç Kurtar açıkladı. Yılmaz Vural'dan flaş karar, hayatını değiştirdi

Teknik direktör Yılmaz Vural'ın aldığı kararı yakın arkadaşı olan teknik direktör Güvenç Kurtar açıkladı.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 17:07
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Yılmaz Vural Türkiye'den ayrıldı

Güvenç Kurtar açıkladı. Yılmaz Vural'dan flaş karar, hayatını değiştirdi
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Türk futbolunun en renkli isimlerinden olan ve en çok takım çalıştıran isimlerinden teknik direktör Yılmaz Vural, son olarak Malatyaspor'un başındaydı.

Depremlerin ardından Malatyaspor'un ligden çekilmesi sırasında Vural'ın açıklamaları da dikkat çekmişti.

Yılmaz Vural'ın yakın arkadaşı teknik direktör Güvenç Kurtar, Yılmaz Vural'ın aldığı kararı A Spor'daki programda canlı yayında açıkladı.

Kurtar, Yılmaz Vural'ın 12 yaşındaki oğlunun futbol oynaması ve aynı zamanda eğitimini sürdürmesi için Almanya'nın Köln kentine evini taşıdığını belirtti.

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