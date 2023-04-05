Jorge Jesus'u bir de Yılmaz Vural'dan dinleyin: Neler söyledi neler

Teknik direktör Yılmaz Vural, Fenerbahçe Teknik Direktörü Yılmaz Vural'la ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Vural, Türkiye gazetesine verdiği demeçte şunları söyledi:

"İddiasız insan olmaz. Benim işim kötü giden şeyleri düzeltmek, böyle bir misyonum var. Ben sık sık söylüyorum. Son nefesime kadar bu isteklerimden vazgeçmem. Ben kendimi buralara layık görüyorum. Ben yaşımla, eğitimimle, futbolun içinde yaptıklarımla kendimi buraları yönetebilecek kapasitede görüyorum. Buralarda olursak daha rahat çalışırım.

Ben maalesef ismim Yılmaz Vural olduğu için Türkiye'de bu değeri göremedim. Dünyada 37 sene çalışan bir hoca yoktur. Girip arşivlere baksınlar. Ben bu kadar imkanlara rağmen başarıda zorlanan takımlara inanamıyorum.

Jesus benim Avrupa'da yapmış olduğum futbol eğitimini yapmış biri değil. Türkiye'ye geldi işte ne oldu? Jesus ne yapıyor? Her horoz kendi çöplüğünde öter. Olmuyor, bu kadar imkana rağmen. En son aldırdığı oyuncu Oosterwolde 6 milyon euro. Bu kadar ayrıcalık olmaz.

Tribün sosyolojisini bilmezseniz, beklentileri ve onların isteklerini bilmezseniz bu sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Daha oturaklı kararla işi yönetmek önemli.

Jorge Jesus'a Türkiye'de hiçbir antrenöre tanınmayacak özgürlük Fenerbahçe'de verildi. Onun istediği oyuncular alındı. Mesela aldığı Bruma, adam piyasada yok. İtalya 2. Lig ekibi Parma'dan Oosterwolde alındı. Çok ciddi paralar ödendi.

Türkiye maalesef sonuca yönelik bir ülke. Yaptığınız doğrular sonuç varsa insanları ikna ediyor. Yoksa olumsuza dönüyor Jorge Jesus örneğinde olduğu gibi.

Böyle olunca Jesus'a yapılan övgüler yergiye döndü. İşler tam terse döndü. Çünkü sonuç getirmedi. Bakıyorsunuz 3'lü savunma ile oynadığı karşılaşmalarda 3 kez, 4'lü oynadığı zaman son 15 maçın 13'ünü kazanmış. Yani o yaptığı doğrular kendi istikrarsızlığı oldu. Görüldüğü gibi Fenerbahçe'nin 3 büyükler arasında yaptığı kadro mühendisliğinin doğru olmadığını gördük. Bu transferlerle 'bu takımın şampiyon olması sıkıntılı' anlamı ortaya çıktı.

Fenerbahçe 2 tane stoper alamaz mı? deniyor. Hala beklerde problem var. Ferdi Kadıoğlu ve Osayi pozisyonunu kaybetti. Her yerde oynuyorlar. Pozisyonları belli olmayan kırma oyuncularla oynamaya başladı Jesus. Buralara takviye yapılabilirdi.

Fenerbahçe ligde hücum oynayan bir takım ama kontratak yediği zaman kalesinde gol görüyor. Demek ki bir savunma sıkıntısı var. Fenerbahçe'nin sağ ve sol bekleri o pozisyonun adamı değiller. Stoperleri çok iyi oynamıyor. Szalai kötü oynuyor. Bu savunma sorununu çözecek oyuncu yapısı yok. Orta sahasında oyunu yönetecek oyuncusu olmadığını söyledik. Valencia'nın dışında oynayan oyuncular hücumda beklenen performansı bir türlü gösteremedi.

Kimse doğru varken kamikaze yapmak istemez. Brezilya Milli Takımı ile anılan ve duyduğumuz kadarıyla teknik ekibiyle beraber toplam 7.5 milyon euro ödenen bir hoca başarısız olması için getirilmez herhalde. Şimdi sonuçlar ortaya çıkınca konuşmak kolay. İsmail Kartal ile devam edilse doğru olabilirdi denilebilir tabi ama o da sonuç alamayabilirdi.

Şimdi konuyu genelleştirirsek dünya çapında hoca da olsalar Türk insanıyla çalışmanın kolay olmadığını hep söylüyoruz. Bunu farklı bir zihniyetle söylemiyoruz.

Ben yurt dışında eğitim almış ve orada bulunmuş biri olarak hep anlatmaya çalıştım.

Bana A Milli Takım'da Sepp Piontek'in yardımcılığını teklif ettiler ama "Ben bir yabancının altında çalışmam" dedim. Bunu yabancıların ne olduğunu bildiğim için dedim. Fenerbahçe de bu tuzağa düştü. Burada kimsenin beğenmediği Ersun Yanal ve Mustafa Denizli ile şampiyon oldu Fenerbahçe. Yabancılarla da uzun zamandır olunamıyor. Zico şampiyon yaptı ama ego sorunu yüzünden ayrılmak zorunda kaldı."