Yine yeşil alanlar satılacak. İstanbul, Mersin ve Muğla

Satışa çıkarılan yerler arasında Bodrum Geriş ile Ortakent’teki taşınmazlar da var. Geriş’teki taşınmazlar toplam 4 parselden oluşuyor v e büyüklüğü 5 bin 939 metrekare. Büyük bölümü yeşil alan. Ortakent’teki taşınmaz Ünversite Caddesi ile Değirmen Caddesi’nin arasında. Büyüklüğü 4 bin 731 metrekare. Burası da yeşil alan. Yine satışa çıkan Bodrum Gökçebel’deki taşınmaz da yeşil alan.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; Buralar için son teklif tarihleri 19 Ocak. Mersin Tarsus İncirlikuyu’daki taşınmaz 1535 metrekare. İstanbul Büyükçekmece’deki 3 parsel ve 8 bin 800 metrakere büyüklüğündeki taşınmazlar bir bütün halinde satılacak. Burası da yeşil alan! Satılacak yerler içerisinde geçici teminat tutarı en yüksek olan 15 milyon lira ile İstanbul Eyüpsultan’da. Göktürk’teki taşınmazın büyüklüğü 5 bin 375 metrekare. Bu ihalelerdeki son teklif tarihleri 17 ve 18 Ocak.

Birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşme yapmak yoluyla “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek ihaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.