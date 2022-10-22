AKP'li belediyenin talan ısrarı bitmiyor. Son yeşil alanlara da beton dökülecek

İstanbul Başakşehir’deki Bahçeşehir Gölet’te rant hırsı son bulmuyor. Gölet alanında hukuksuz inşaatların müteahhitti olan firma, bu kez kendisine ait Prestige AVM ile binaların arasında yer alan tek katlı iki restoranının ‘riski yapı’ olduğunu iddia ederek, boşaltılması için ihtarname gönderdi. Yol kenarında kalan alanda AVM niteliğinde bir yapı inşa edilmek istendiği belirtiliyor.

AKP’li Başakşehir Belediyesi’ne bağlı Plan ve Projeler Müdürlüğü’nün 30 Haziran tarihli yazısında ilgili alana dair “riskli yapı” kararının kesinleştiği belirtildi. 26 Temmuz’da göletteki inşaatların müteahhitti olan firmanın sahibi Adem Atmacı’nın ortağı olduğu Hayat Grup Gayrimenkul’den yıkılmak istenen binadaki kiracılara ‘ihtarname’ gönderildi. İhtarnamede, yıkım için tanınan 60 günlük sürenin 26 Temmuz itibariyle başladığı kaydedildi.

ASIL PLAN YAPILAŞMA

Gölet Gönüllüleri ise iki restoranın yerine 3 bin 500 metrekarelik alanda AVM niteliğinde yapı kurulmanın amaçlandığını belirtti. Gölet Gönüllüleri’nin avukatı Cenk Söbe, yaptığı açıklamada, gölet parkın tamamen yok edilmek istendiğini vurguladı. Av. Söbe, şunları ifade etti:

“Bahçeşehir Gölet alanında hukuksuz inşaatların müteahhitti firma şimdi de, yol kenarında birkaç tane kalan işletmeye göz dikmiş durumda. Gölet alanına adeta atmaca gibi konan müteahhit firma, mülkiyeti kendisinde bulunan Prestige AVM ile hukuksuz binaların arasında yer alan iki adet restoranı, ‘riskli yapı’ olduğu iddiası ile boşaltmak için restoran sahiplerine ihtarname gönderip, boşaltmalarını istemiştir. Asıl planın gölet alanına yapılan hukuksuz inşaatların bu alanla birleştirilip, bölgede yeni yapılar inşa etmek olduğu son derece açıktır. Gölet alanına hali hazırda bitişik olan bu işletmeler tek katlı yapılar iken, bu firma işletmeleri boşalttıktan sonra yapacağı yapılar ile zaten tamamen niteliğini kaybetmeye yüz tutmuş gölet parkın tamamen yok olmasına sebebiyet verebilecektir."

SORUMLUSU BELEDİYE

Yaşananların sorumlusunun AKP’li Başakşehir Belediyesi olduğuna dikkat çeken Avukat Cenk Söbe, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Gölet parka karşı bu acımasız ve rantçı anlayışın bugünlerde nasıl sorunlar yumağı haline geldiğini tüm yöre halkı görmektedir. Gürültü ve çevre kirliliği, adli vakalar, otopark ve vale sorunları gibi sorunların yanında, yeşil alanların talan edildiği gölet parkta bugün içinden çıkılmaz bir sorunlar silsilesi var ise, bu tamamen Başakşehir Belediyesi’nin hukuk tanımaz tavrından kaynaklıdır. Gölet bitişiği alanda rezidans inşaatı yapan, gölet ihalesini alıp gölete beton döken, şimdi de yol kenarındaki işletmeleri boşalttıran müteahhit firma da maalesef denetim ve gözetimden çok uzak bir şekilde gölete dilediği zararları verebilmektedir. Gölet Park yeterince yok edildi, hukuksuz ve imar planından yoksun alanda yapılan inşaatların derhal yıkılması, gölet parkın eski haline getirilmesi, rantçı zihniyetin gölet parktan uzak durması derhal gerekmektedir."

Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri de şu açıklamayı yaptı:

“Bahçeşehir Gölet alanında hukuksuz inşaatlarınn müteahhitti firma şimdi de, yol kenarında birkaç tane kalan işletmeye göz dikmiş durumda. Gölet alanına adeta atmaca gibi konan müteahhit firma, mülkiyeti kendisinde bulunan Prestige AVM ile hukuksuz binaların arasında yer alan iki adet restoranı, riski yapı olduğu iddiası ile boşaltmak için restoran sahiplerine ihtarname gönderip, boşaltmalarını istemiştir. Asıl planın gölet alanına yapılan hukuksuz inşaatların bu alanla birleştirilip, bölgede yeni yapılar inşa etmek olduğu son derece açıktır. Gölet alanına hali hazırda bitişik olan bu işletmeler tek katlı yapılar iken, bu firma işletmeleri boşalttıktan sonra yapacağı yapılar ile zaten tamamen niteliğini kaybetmeye yüz tutmuş gölet parkın tamamen olmasına sebebiyet verebilecektir. İstanbul'un nefes alma alanlarından olan, bölgenin göz bebeği gölet parka karşı bu acımasız ve rantçı anlayışın bugünlerde nasıl sorunlar yumağı haline geldiğini tüm yöre halkı görmektedir. Gürültü ve çevre kirliliği, adli vakalar, otopark ve vale sorunları gibi sorunların yanında, yeşil alanların talan edildiği gölet parkta bugün içinden çıkılmaz bir sorunlar silsilesi var ise, bu tamamen Başakşehir Belediyesi'nin hukuk tanımaz tavrından kaynaklıdır. Gölet bitişiği alanda residance inşaatı yapan, gölet ihalesini alıp gölete beton döken, şimdi de yol kenarındaki işletmeleri boşalttıran müteahhit firma da maalesef denetim ve gözetimden çok uzak bir şekilde gölete dilediği zararları verebilmektedir. Gölet Park yeterince yok edildi, hukuksuz ve imar planından yoksun alanda yapılan inşaatlann derhal yıkılması, gölet parkın eski haline getirilmesi, rantçı zihniyetin Bahçeşehir gölet parktan DERHAL uzak durması GEREKMEKTEDİR.”

FİRMANIN GEÇMİŞİ KİRLİ

Bahçeşehir Gölet'e göz diken firmanın geçmişinden FETÖ bağlantısı çıkmıştı. Atmaca Gayrimenkul A.Ş-Atmaca Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bahçeşehir Projesi Girişim Ortaklığı'nın ‘vekili’ olarak dava dosyasında İrfan Öge'nin ismi yer almıştı.

İrfan Öge, Fethullah Gülen'in Pensilvanya’daki çiftliğinin parasını ödeyen Katırcıoğlu Ailesi’nin avukatlarından. Kaynak Holding soruşturması kapsamında Öge'nin mal varlığına Ocak 2017'de el konuldu. Öge, 2016 yılında 7 ay boyunca Başakşehir Belediyesi'nin de avukatlığını yaptı. Öge'nin FETÖ soruşturmaları kapsamında malvarlığına tedbir konulması nedeniyle belediye ile ilişiği kesildi, 2017 yılında hiç ücret ödenmedi. Atmaca grubunun da avukatlığını yapan İrfan Öge'nin, 24 Şubat 2017'de alınan bir mahkeme kararına yapılan itirazda “vekil” olarak yer alması soru işaretleri yaratmıştı.

Atmaca Gayrimenkul A.Ş yetkilileri tarafından yapılan açıklamada “1 yıldır bu avukat ile ilişkimiz yok. Kendisi ile çalışmıyoruz. Daha önce Başakşehir Belediyesi'nin avukatıydı. Biz de belediyenin işi olduğu için bu avukatla devam edelim demiştik” açıklamasını yaptı.

GÜLEN'İN AKRABASI

Atmaca Grubu'nun geçmişinde başka dikkat çekici bağlantılar da bulunuyor. Şu an yönetim kurulu başkanının Adem Atmaca olduğu Atmaca Gayrimenkul'un eski ortağı İstanbul Ticaret Odası'nın sicil kayıtlarında Mehmet Fatih Ağgül olarak gözüküyor. Fethullah Gülen, Mehmet Fatih Ağgül'ün eşinin amcası. Mehmet Fatih Ağgül, Atmaca ailesi ile MFA İnşaat Şirketi'nde de ortaktı. Mehmet Fatih Ağgül 2014'te MFA Şirketi'ndeki hisselerini kardeşi Lütfü Ağgül'e devretti. Lütfü Ağgül de 2016'da MFA'daki hisselerini Adem Atmaca'ya devrederek ortaklıktan ayrıldı. MFA İnşaat Şirketi 15 Aralık 2017 tarihi itibari ile kapatıldı.

Adem Atmaca ise Türkiye'nin 3. büyük elektronik üreticisi Sunny ile Jumbo Ev Gereçleri AŞ. ve Atmaca Gayrimenkul A.Ş.'nin de bünyesinde bulunduğu Atmaca Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı.

İBB'DE BÜYÜK VURGUN

2015 yılının son günlerinde KİPTAŞ Yönetim Kurulu, Başakşehir Vaditepe projesi için karar aldı. 7 Ocak 2016'da projenin yapılacağı alanın yarısını Atmaca Gayrimenkul satın aldı.

Atmaca Gayrimenkul, arazi bedeli için Nurol İnşaat'a 49 milyon 566 bin lira ödeme yaptı. O günün dolar kuruyla bu satış 16 milyon 467 milyon dolara mal oluyordu. Atmaca Gayrimenkul, araziyi aldıktan sadece 4 gün sonra, 11 Ocak 2016'da İBB iştiraki KİPTAŞ'a sattı.

Satışın bedeli ise, 130 milyon 500 bin lira, yani 43 milyon 355 bin dolar. Arazi 4 günde, o tarihte 3 lira 1 kuruş olan dolar kuruyla hesaplandığında yaklaşık 27 milyon dolar, Türk Lirası'yla hesaplandığında 81 milyon lira değer kazandı. Yani, KİPTAŞ'ın almaya karar verdiği arazinin, İBB'den önce alınıp, 4 gün sonra İBB'ye yaklaşık 3 katına satıldığı anlaşıldı.

İstanbul Ticaret Odası'ndaki bilgilere göre, Atmaca Gayrimenkul isimli firmanın daha önceki unvanı “Bigottoman İnşaat Taşımacılık İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi” olarak geçiyor.

Bu şirketin kurucuları ise Lütfü Ağgül ve Mehmet Fatih Ağgül. Mehmet Fatih Ağgül, hissesini Atmaca Gayrimenkul A.Ş.’nin sahibi Adem Atmaca’ya devretti. 27.08.2014 tarihinde, Bigottoman İnşaat Taşımacılık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. nev’i değişikliği yaparak Atmaca Gayrimenkul A.Ş. olarak ilan edildi. Bu arada Mehmet Fatih Ağgül, “MFA” şirketini kurdu ve 23.06.2016 tarihinde, Atmaca Gayrimenkul A.Ş. tarafından MFA şirketi devralındı.