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Yeşil alan yok edildi inşaat bitmek üzereyken mahkemeden karar çıktı. Yine geç gelen adalet yine talan

AKP’li Başakşehir Belediyesi’nin yapılaşmaya açtığı Bahçeşehir gölet bölgesindeki yeşil alanda yapılan konut ve işyerlerinin ihalesi de iptal edildi.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 10:51
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Danıştay'ın 'dur' dediği AKP’li Başakşehir Belediyesi’nin yapılaşmaya açtığı Bahçeşehir gölet bölgesindeki yeşil alanda yapılan konut ve işyerlerinin ihalesi de iptal edildi

Yeşil alan yok edildi inşaat bitmek üzereyken mahkemeden karar çıktı. Yine geç gelen adalet yine talan
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İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki nadir yeşil alanlarından olan Bahçeşehir gölet alanı, 2015’te, tartışmalı belediye meclisi kararıyla yapılaşmaya açıldı. Bölge halkının tepki gösterdiği, dükkân ve konut içeren proje yargıya taşındı. Yaklaşık yedi yıllık dava süreci sonunda, mart ayında imar planı değişiklikleri iptal edildi. Danıştay 13. Dairesi de parsellerin imar hakkı kullanılarak üzerinde yapılan taşınmazların hâsılat paylaşımı yöntemiyle 2015’te satılmasına ilişkin ihale işlemini iptal etti.

Cumhuriyet Gazetesi’nden Sefa Uyar’ın haberine göre, oybirliğiyle alınan kararda, yedi yıl süren ve İstanbul-Ankara arasında git gel yapılan yargılama sürecine işaret edilirken imar planlarının iptal edildiği anımsatıldı. Kararda, bu nedenle ihale işleminde hukuka uygunluk, yerel mahkemenin kararında ise hukuki isabet bulunmadığı aktarıldı.

Yargı sürecini yürüten Başakşehir Belediye Meclisi’nin eski CHP Grup Başkanvekili Abdulhadi Akmugan, kararın artık son nokta olduğunu ve düzeltme yolunun kapalı olduğunu belirtti. İstanbul’daki yerel mahkemenin sürekli aleyhte karar vermesine karşın Danıştay’ın hep lehte karar aldığını aktaran Akmugan, “Neredeyse inşaat bitti, anahtar teslim oldu, nihai karar sonra verildi. Bu dikkat çekici” dedi.

‘RÜCU ETTİRİLMELİ’

Yargı sürecinin imar planı değişiklikleriyle uzatıldığını söyleyen Akmugan, son karar ile projenin artık kaçak duruma düştüğünü belirtti. Akmugan, “Sonraki süreci takip edeceğiz. Belediye gereğini yapmazsa suç duyurusunda bulunacağız çünkü burası artık kaçak. En başta alacak vatandaşları uyardık, sıkıntılı olduğunu söyledik. Basına yansıttık, alan önünde eylem yaptık, sürekli uyardık. Yine de satın alan vatandaşların mağduriyetini istemeyiz. Zarar, o dönem bu kararda imzası olanlara rücu ettirilmeli. Rücu talebinde bulunacağız. Bile bile hata yaptılar, rant yarattılar” tepkisini gösterdi.

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Abbas
18.09.2022 12:09
Ya bari geç karar veriyorsun, elinde al, hazineye aktar, bak o zaman, siz yapın karar arkadan gelir desinler??  
 
Vatandaş
18.09.2022 11:37
AKP’li Başakşehir Belediyesi’nin yapılaşmaya açtığı Bahçeşehir gölet bölgesindeki yeşil alanda yapılan konut ve işyerlerinin ihalesi de iptal edildi.Ve üç gün sonra durmak yok yola devam olacak.  
 
Reisim Atatürk
18.09.2022 11:22
Talan ettiniz ülkeyi, yeter artık. Nefes alacak yeşil bir alan bırakın bari. Bu ne insafsızlık, bu ne gözü doymazlık ?  
 
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