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  • Sıra zenginlere gelince şimdi de bildiri dağıttılar. Zenginler dün hak arayanlar gibi yürüyüş yapmıştı

Sıra zenginlere gelince şimdi de bildiri dağıttılar. Zenginler dün hak arayanlar gibi yürüyüş yapmıştı

En son Tozkoparan'da gündem olan polis eşliğindeki iş makineleri dün sabah itibarıyla yüksek gelirli vatandaşların yaşadığı Kemer Country’nin golf sahalarına girdi. İş makinelerine karşı eylem yapan vatandaşlar kendi yeşil alanları için direnişe geçti.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 12:59
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Bu kez zenginler kendi yeşil alanları için direniyor

Sıra zenginlere gelince şimdi de bildiri dağıttılar. Zenginler dün hak arayanlar gibi yürüyüş yapmıştı
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Demirören'in kredi borçlarına karşılık Ziraat Bankası’na bırakılan İstanbul’daki Göktürk Mahallesi’ndeki Kemer Country’nin golf sahalarına, inşa edecek proje için dün iş makineleri girdi. 

Yüksek gelirli vatandaşların yaşadığı ve 1980’den bu yana açık yeşil alan olarak kullanılan bölgenin imara açılmasını istemeyen vatandaşlar başlatılan çalışmalara karşı direnişe geçti.

Vatandaşlar ve polis arasında gerginlik yaşanırken, Kemer Country'deki yıkıma mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bölge sakinlerinin bekleyişlerini sürdürdüğü alana ulaşan Mahkeme kararına rağmen kepçeler kazı çalışmasını sürdürdü. 

KAYMAKAMLIKTAN MAHKEMEYE İTİRAZ

Eyüpsultan Kaymakamlığı ise İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin durdurma kararına itiraz ederek iş makinelerinin yeniden çalışmasını sağladı.

BÖLGE SAKİNLERİNDEN BİLDİRİ

Yaşanılanlara ilişkin oluşturulan Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi'nden şu açıklama yapıldı:

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