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Hülya Avşar'ın yeni şarkısının klibindeki olay görüntüleri, yok artık bu kadar da olmaz ki dedirtti

Hülya Avşar yeni şarkısı "Anlatma" için klip çekti. Avşar kızı klibi için soyunarak kamera karşısına geçti. Sanatçının klibine çok sayıda tepki geldi.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 15:22
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Yok artık bu kadar da olmaz ki. Hülya Avşar'ın yeni şarkısının klibindeki olay görüntüleri.

Hülya Avşar'ın yeni şarkısının klibindeki olay görüntüleri, yok artık bu kadar da olmaz ki dedirtti
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59 yaşına giren Hülya Avşar, yeni klibinin tanıtımı için sosyal medyadan paylaşım yaptı. Anlatma şarkısına klip çeken Avşar kızının çıplak sahneleri şoke etti.

Hülya Avşar'ın yeni şarkısı' Anlatma' için çektiği klip daha çekim aşamasında çok konuşulmaya başlanmıştı. Güzel sanatçı klibinde oynayacağı partnerini sokaktan bulmuş ve kamera karşısına geçirmişti.

Murat Altan isimli yazılımcının,Hülya avşarın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na neredeyse ikizi gibi benzemesi ilk dikkati çeken olay olmuştu

Hülya Avşar, önceki gün yeni partneriyle gündem olurken,bu günde klibindeki çıplak sahneleriyle magazin gündemine oturdu.

Özellikle flu olarak çekilen sahnelerde Hülya Avşar çırılçıplak olarak görüntülendi.

ÇIPLAK OLDUĞU SAHNE TEPKİ ÇEKTİ

Hülya Avşar'ın yeni klibi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım Avşar'ın sesini ve şarkısını çok beğenirken bir kısım da klipteki çıplak sahnelerini eleştirdi. Avşar'ın sesini beğenmeyen bazı kullanıcılar "Ses olmayınca çareyi soyunmakta bulmuş" yorumunu yaptı. Ünlü isim ise klibi için gelen eleştiriler karşısında sessizliğini koruyor.

İşte Hülya Avşar'ın klibi için yapılan bazı yorumlar...

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